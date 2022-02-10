中国暂停接受立陶宛牛肉进口申报

中国海关总署已决定，暂停接受昨天（9日）和以后启运的立陶宛牛肉进口申报。

海关总署进出口食品安全局是在昨天更新符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单，并将更新版刊登在海关总署网站上。

路透社报道，中国去年从立陶宛进口少量牛肉，并引述海关总署数据称，中国去年从国外进口236万吨牛肉，但只有775吨来自立陶宛。

台湾外交部指中国大陆持续以不当政治霸凌跟经济威迫施压立陶宛。

据台湾联合新闻网报道，外交部发言人欧江安今天在线上例行记者说明会上，指大陆透过一系列恶劣手段施压立陶宛，且不断破坏以规则为基础的世界经贸秩序，台湾对此表达谴责。她也指大陆对于立陶宛制裁或不当经济压迫，不仅影响到立陶宛，也影响到整个欧洲地区以及世界经贸秩序。

欧江安说，台湾将坚定与国际民主盟友团结一致，持续以实际行动支持立陶宛度过难关，维护台立紧密合作伙伴关系，展现民主阵营的团结与韧性。

中国大陆与立陶宛之间的关系，因立陶宛不顾北京反对，允许台湾在该国设立“驻立陶宛台湾代表处”而恶化。

欧盟上个月指中国对欧盟成员国之一的立陶宛进行歧视性贸易做法，并就此事提出在世界贸易组织展开争端解决程序。中国当时对此指中立之间的问题是政治问题，不是经济问题。

中国外交部发言人赵立坚说：“中立之间的问题，是立方背信弃义、损害中国利益导致的问题，不是中方向立陶宛施加压力的问题；中立之间的问题，是中立双边问题，不是中欧之间的问题。我们敦促立陶宛立即纠正错误，不要甘当‘台独’分裂势力和反华势力的棋子。立陶宛应该回到坚持一个中国原则的正确轨道上来。我们也提醒欧盟方面明辨是非，警惕立陶宛绑架中欧关系的企图，劝导立陶宛同欧盟其他成员国一样，履行同中国建交时所作的政治承诺。”