首钢滑雪大跳台旁是核反应堆？北京冬奥组委批荒谬

针对有外媒称“首钢滑雪大跳台是核电站”，北京冬奥组委新闻发言人赵卫东今日回应称，这简直是天方夜谭、荒谬之极。赵卫东解释说，首钢滑雪大跳台是在首钢的工业园区里，这是冬奥历史上第一座与工业遗产再利用直接结合的竞赛场馆。

根据中新社报道，赵卫东说，首钢滑雪大跳台是利用首都钢铁公司的冷却塔等工业资源进行了升级改造，也是世界上首座永久性保留和使用的滑雪大跳台。

“过去的冬奥会大跳台，比赛完了之后就会拆除，但是这座大跳台它将会永久地留下来。”赵卫东说，北京冬奥组委的办公就在首钢园区，和首钢大跳台距离很近，“我和我的同事这几年每天都披星戴月在这里办公，国际奥委会主席巴赫主席也到首钢园区来考察过，他多次把首钢园区作为北京冬奥组委践行可持续发展和节俭办奥里面的典范，称之是让人惊艳的城市规划和城市范例。”

赵卫东并称，这两天还注意到一些西方媒体，“报道了我们把首钢园区由一个工业园区，转变为文化和体育休闲园区的故事，而且给予了充分的肯定。”他同时还说，注意到有许多国家的热心的网民已经在（社交媒体）评论区进行了充分的科普，对此也表示感谢。

美国知名互联网企业家安德烈森（Marc Andreessen）前天(8日）发布推文和照片称：“这张照片让我很生气。我们的滑雪场旁边应该有核反应堆。”照片显示的正是北京冬奥会首钢滑雪大跳台。

据据人民网介绍，北京冬奥会首钢滑雪大跳台旁边的巨大建筑是原首钢发电厂冷却塔的旧址，并非用于核电。

新建的首钢滑雪大跳台位于首钢老工业园北区，是北京赛区6座冬奥场馆中唯一的雪上竞赛场馆。

1919年建厂的首都钢铁集团，为减少污染，钢铁主业2010年在京停产，搬到渤海湾小岛曹妃甸；2016年，北京冬奥组委入驻首钢园区。

首钢滑雪大跳台由赛道、裁判塔和看台区域三部分组成，赛道长164米、最宽处34米、最高点60米。场地由北向南依次分布着原首钢发电厂主厂房、冷却塔及原首钢制氧厂厂房。