张志刚批港府抗疫“骨子里谋共存”：与国家政策貌合神离

香港冠病疫情在农历春节后急剧恶化，几近失控状态。当地社会就政府应采取“动态清零”还是“与病毒共存”抗疫策略持续争论不休，中国政协委员、一国两制研究中心总裁张志刚今天撰文，批评治港的“精英群体”，“骨子里始终相信英美一套”，与国家政策貌合神离，指他们碍于中央期望，只能坚持以“通关”为目标，内心却认为做不到“动态清零”。

张志刚今天在《明报》发表题为“我们的健康和生命是属于‘一国’”的 文章。文章大篇幅引用大陆微博大V“兔主席”此前发表的评论，批评主政香港的精英群体对大陆模式骨子里不认同，更对中央政治模式与政治秩序有抗拒，以至没足够政治意愿及动力落实“动态清零”。管治团队始终认为英美模式更为优越及文明，而大陆一套存在技术及伦理缺陷，自视为高等华人，认为香港最终所依赖的并非与大陆通关，而是获英美等国际社会认可。

他引述“兔主席”说，治港团队只是表面上努力维护“通关”目标，实质是机会主义者，见步行步，“能通则通，不能通也没有办法”，内心不相信，却不敢公开放弃和大陆“通关”，以致所需的政策无法在香港推行，流为“无奈之举”。

张志刚点名批评行政会成员林正财，指当卫生署署长警告社区有逾300条传播链时，林正财却谈“退场”，而非讨论集中讲检测和堵截的策略。他指林正财是“特区政府最高决策组织内具医学专业知识的成员”，言论有权威性和代表性。但政府随后将防疫措施“大幅加辣”，由准备“退场”改为“上场”，张志刚认为这可能是因为中央“开口”。

张志刚说，主流民意是认同大陆实行的方式是全世界最成功，“躺平”、“与病毒共存”绝不是大多数港人的选择，而“精英群体”不能代表香港，更不能代表港人“去选择死路一条”，并称港人的健康和生命是属于“一国”而非“两制”。