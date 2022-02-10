宁德时代跌超8%创近四月新低

宁德时代股价今天一度大跌超过8%，跌破500元（人民币，下同，约105新元）关口，创下2021年10月来新低，成交额超100亿元。宁德时代半天内市值蒸发超过1000亿元。

根据澎湃新闻报道，截至今天午间收盘，宁德时代报每股503.99元，跌幅为7.9%，总市值为1.17万亿元。锂离子电池概念整体走低，嘉元科技跌6.65%，新筑股份跌6.37%，璞泰来6.33%。

今年2月份以来，宁德时代股价持续震荡下跌，累计跌幅近15%，已蒸发市值近2000亿元。Wind数据显示，2月9日北向资金成交净买入4.84亿元，宁德时代全天成交23.27亿元，遭净卖出0.41亿元，为连续第5个交易日净卖出，期间该股在深股通累计成交153.77亿元，合计净卖出26.62亿元。

从消息面上看，2月8日，针对“宁德时代正在美国向专业机构求助，咨询其被美国制裁的可能性”等网传消息，宁德时代方回应称：“这是不实信息”。

此外，国家电投拥有自主知识产权的“容和一号”铁-铬液流电池堆量产线近日投产，每条产线每年可生产5000台30kW“容和一号”电池堆。这一技术突破为电力行业大规模、长时间储能提供了新的解决方案。有观点认为，该技术的大规模应用或将影响宁德的估值。

尽管如此，宁德时代今年1月发布的业绩预告仍保持成立以来的最高盈利水平，净利润连续第三年创下历史新高。预计去年实现归属于上市公司股东的净利润区间为140亿元至165亿元，同比增幅区间为150.75%至195.52%。

据此前财报显示，宁德时代去年前三季度净利润为77.51亿元，同比增长130.90%。对于业绩增长的原因，宁德时代表示，去年新能源汽车及储能市场渗透率提升，带动电池销售增长。此外，公司市场开拓取得进展，新建产能释放，产销量相应提升。同时，公司加强费用管控，费用占收入的比例降低。