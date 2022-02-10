立外长吁全球站出来对抗中俄涉侵犯人权行为

正在澳大利亚访问的立陶宛外长兰茨贝尔吉斯呼吁全球站出来，对抗中国和俄罗斯涉嫌侵犯人权的行为，但也坦承此举是要花钱（cost）的。

据彭博社报道，兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）今天（10日）在澳洲首都坎贝拉告诉全国新闻记者俱乐部，各国需要减少对他所谓的“全球秩序破坏者”的贸易和能源依赖，并认为有必要加强自由民主政体之间的伙伴关系。

他在回答关于国际社会被指在乌克兰边境局势和新疆人权课题缺乏具体反应的问题时，呼吁人们不要在这些问题上保持沉默。

兰茨贝尔吉斯也坦言，供应链没有强迫劳动后，消费品价格将上涨。他说：“不要指望我们解决它们时，会是免费的。每个人都要付出的代价，这些东西确实要花钱，但原则是要花钱的。”

在台湾课题方面，兰茨贝尔吉斯认为，如果其他地区效仿他的做法，加强与台湾之间的外交关系，他不会感到惊讶。 他说：“我认为立陶宛并不孤单。”

在抵达澳洲前，兰茨贝尔吉斯接受《澳洲经济评论报》时说，他与澳洲外长和防长会面时，中国胁迫和贸易制裁将是主要议题。

中国外交部发言人赵立坚就兰茨贝尔吉斯的访谈内容回应时说，中国为维护自身正当权益和国际公理作出正当反应，完全合理合法，中国一贯按世贸组织规则行事，并指中国胁迫立陶宛的说法纯属无中生有。

赵立坚说：“立陶宛应正视客观事实，纠正自身错误，回到坚持一个中国的正确轨道上来。立陶宛应停止混淆是非、恶意炒作，更不要妄图拉拢其他国家联合反华。”

另一方面，中国海关总署决定暂停接受昨天（9日）和以后启运的立陶宛牛肉进口申报。