通策医疗回应董事长无视防疫措施进寺：关注公司而非八卦

针对通策医疗公司董事长吕建明据报在微博“自曝”无视防疫措施进寺祈福，通策医疗今天（10日）回应称，此事不影响公司营运，并建议投资者关注公司本身，而非八卦新闻。

据澎湃新闻报道，通策医疗负责投资者关系的工作人员在回应相关事件时称，这几天都在关注这件事情，但政府部门还没有给出定论，具体情况仍不清楚。

负责人续称，此事并不影响通策医疗的医院的运营，“投资投的是公司，我们和投资者的利益是一致的”。这名负责人建议投资者关注公司本身，勿在八卦新闻上面多花精力。

负责人强调，公司一直都很合规，后续进展如果符合信息披露的要求，一定会披露。

通策医疗公司董事长吕建明2月7日在个人微博账号发文称到径山寺祈福，不过径山寺从春节至今因疫情不对外开放，他是如何进入寺庙引发猜测，加上有媒体披露他在帖文中做了删改，被业界人士分析是在隐瞒其违反防疫政策的行为，引发外界关注。

对于此次“无视防疫政策”的质疑声音，吕建明似乎没有受到影响，今天上午还发布了配有两张雪景图的微博，并配文：“骤雪压折千杆竹，崎岖路边梅花多。夜来江山白同昼，天下蚍蜉皆称佛。 ”

此外，通策医疗的股价似乎也并未受到影响。今天上午，通策医疗一度涨超3%，此后有所回落，截至下午1时涨超0.5%，市值超492亿元（人民币，约103亿新元）。

公开资料显示，通策医疗是民企，是目前中国国内唯一一家以医疗投资、医院管理为主营业务的主板上市公司，以口腔医疗服务为主营方向，故有“牙茅”之称。