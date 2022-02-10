被指未兑现中美首阶段协议承诺　中国回应：威胁无助解决问题

针对美国称中国未完成中美第一阶段经贸协议中的承诺，美国或将开启新一轮对华关税调查，中国外交部发言人赵立坚今天在回答相关问题时说，中美双方应本着相互尊重、平等协商的精神妥善加以解决，从自身单边利益出发进行威胁和施压，无助于解决问题。这也是美国自上周对中国未兑现首阶段协议承诺接连表达不满后，中国首次作出回应。

根据澎湃新闻报道，赵立坚在外交部例行记者会上说，关于中美第一阶段经贸协议的相关具体问题，他建议向主管部门去了解。

赵立坚同时说，作为原则，中方一向主张，对于两国经贸关系中的问题，中美双方应本着相互尊重、平等协商的精神妥善加以解决。从自身单边利益出发进行威胁和施压，无助于解决问题，只能破坏双方互信和对话谈判的气氛。

在今天举行的中国商务部例行新闻发布会上，有媒体也问到上述相关问题。商务部新闻发言人高峰表示，中美第一阶段协议有利于中美两国，有利于整个世界。协议生效以来，中方努力克服疫情冲击、全球经济衰退、供应链受阻等带来的多重不利影响，推动双方共同落实。希望美方尽快取消对华加征关税和制裁打压措施，为双方扩大贸易合作创造良好氛围和条件。

美国贸易高官最近两周对中国未兑现首阶段协议承诺接连发表评论，表达不满。美国贸易代表戴琪上周一（1月31日）表示，美中贸易关系目前不太好，双方正处于这种贸易关系的一个非常困难的阶段。

美国副贸易代表比安奇隔日（2月1日）指责中国未能履行去年底到期的中美第一阶段贸易协议，并警告称美国正在研究对华追责的所有工具。

美国匿名官员昨天（9日）透露，由于中国没有兑现与特朗普政府签订的贸易协议中的采购承诺，美国正对中国失去耐心。美国已就此与中国政府接触，但过去数月没有看到任何中国履行承诺的真正迹象。

美国商会国际事务处处长布赖恩特昨天表示，如果中国未兑现第一阶段贸易协议采购承诺的磋商失败，拜登政府将考虑一系列选项，包括对中国展开新的关税审查。