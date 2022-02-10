中国发改委：不能在最基本需求没保障好前去搞“诗和远方”

中国发展改革委社会发展司司长欧晓理昨天表示，不能在最基本的需求没有保障好之前先去搞“诗和远方”，不能让城里老年人在互联网时代成为“需求孤岛”，也不能让农村老年人八九十岁高龄还要自己劈柴做饭。

根据中国新闻网报道，欧晓理在中国国新办就《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》举行的例行吹风会上说，“我们要力争在未来五年内，大城市老年助餐服务逐步覆盖80%以上的社区，特殊困难老年人月探访率能达到100%。”

欧晓理表示，下一步，国家发展改革委将聚焦人民群众美好生活需要，增强社区服务供给，补齐城乡社区服务短板，推动多层次多样化为民服务下沉社区。首先，补齐公益性、基础性社区服务短板，特别是要以“一老一小”为重点，完善社区养老服务和普惠托育服务，扩大群众家门口的公益性、基础性服务供给。

其次，要发展高品质生活服务。新时代的社区，是面向全龄人口的美好生活共同体，要坚持全龄友好理念，以家政进社区为牵引，积极发展社区教育、健康、文化、体育、维修、助餐、零售、美容美发等社区服务，构建24小时生活链和15分钟生活圈。

欧晓理说，要做到这一点，很关键的就是有一大批从事社区服务的专业化企业，让每一个细分的领域、每一个生活细节、每一个日常难题都能找到专业的市场主体来承接，形成“顶天立地”的大企业和“铺天盖地”的中小企业相互配套、相得益彰的社区产业生态。同时，还要推动各地落实好水电等各项优惠政策，有条件的地方也鼓励他们采取积极地减免租赁费用，让进社区的企业能够降低成本、轻装上阵。

此外，关注特殊困难人群的日常需求。大力发展社区助餐、助洁、助浴、助医等服务等。

