港府：大陆蔬菜进口供应已恢复九成 菜价将回落

香港多地近来发生“菜荒”，特区政府发言人今天（2月10日）称，中国大陆供港蔬菜供应量已恢复至九成，菜价将逐步回落。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港政府发言人说，根据批发市场的最新资料，大陆供港蔬菜的供应量已恢复至往年同期约九成，预期整体供应将继续回稳，菜价也会逐渐回落。

发言人称，目前关口运作一切正常，交通畅顺，过去两天进出口鲜活食品的流量也已迅速回升，较往年同期为高。大陆供港的冰鲜猪肉、禽肉和鲜蛋的供应也保持稳定。

发言人称，食物及卫生局会继续与相关政策局及部门和业界保持紧密沟通，密切留意食品供应情况，并会与大陆相关部委紧密联系，保障鲜活食物的稳定供应。

香港食品委员会主席吴永恩今天也说，香港蔬菜供应昨天已恢复九成，并预计蔬菜供应量可在未来三至四天内恢复正常，相信蔬菜价格也会回落。

尽管港府和吴永恩对香港蔬菜价格的回落保持乐观，不过香港最大的建制派政党民建联估计，菜价飙升的情况会持续。该党的渔农界立法会议员何俊贤昨指出，疫情下已有约15%货车司机转行；如果情况恶化，将影响香港日常粮食供应。

香港多地发生菜荒的背后原因是来自中国大陆的蔬菜供应受到影响，中国大陆蔬菜占香港总供应量九成之多，主要经由文锦渡送抵，有约300名跨境司机负责运送蔬菜。然而自2月4日起，深圳人民政府口岸办公室累计通报七名跨境货车司机确诊，导致关口交接货物时的防疫措施收紧，造成口岸货车阻塞，蔬菜供应受到影响。