台北故宫介绍奏折显示皇帝也得管控西瓜进贡数量

台北故宫博物院前天（8日）在面簿介绍与台湾西瓜有关的两份清代奏折，并说皇帝坐在龙椅上，除了国家大事，连西瓜的进贡数量也得费神管控。

台北故宫指出，康熙36年（公元1697年），赴台采办硫磺的师爷郁永河说台湾西瓜“盛于冬月，台人元旦多啖之”。且不只民众吃，甚至还能当贡礼。

“西瓜虽不贵重，但在严冬时节获赠皮薄瓤红的瓜果，既是难得也有喜庆之意；且康熙帝的生日又在三月，赶得上作为祝寿礼。或许因此引发了皇帝的好奇心，在康熙52年（1713）、60大寿的这年，选择了一个有趣的方式来了解台湾—颁赠西瓜种籽到台地种植。”

台北故宫说，瓜籽虽小，但御赐者对地方来说可是无比巨大，官员自是尽心尽力照料，收成后更是细心挑选。闽浙总督与福建巡抚先是由送来的两、三千个西瓜当中仔细挑选佳品，再派文武专员或督、抚家人连同报告的奏折护送赴京，并请求颁下新年份的种籽。如此你颁瓜种，我上呈西瓜，便成为一种定例。

虽然在康熙57年（1718），皇帝便下令督、抚各送80个即可，但是康熙61年（1722）栽种的御赐西瓜，在雍正元年（1723）由继位的雍正帝览赏时，闽浙总督觉罗满保却送了御籽西瓜100个，泉州西瓜20个及台湾土产西瓜40个。

台北故宫指出，数量之多没让皇帝特别开心，反被特别提醒赐籽西瓜只要80个就好，其他的并不需要，并对同时进献的福建巡抚黄国材硃批指示“发下瓜种所种，转年进五十个足用，其泉州本地之种所种皆不必进，路远徒费，不中用。”但隔年雍正帝对于其任内首次颁赐瓜籽所获的西瓜，则给予了“今年西瓜种着了甚好”的按赞评价。至雍正六年（1728），雍正帝对闽浙总督高其倬则交代了开头的硃批，日后，督、抚与提督便仅各送12个，以符皇帝的指示。

台北故宫也在面簿上介绍上述福建巡抚黄国材奏折“奏进台湾西瓜”，以及福建总督高其倬奏折“奏请颁发台湾布种瓜种折”。