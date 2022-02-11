港澳办最快明天开会研究制定港防疫措施

中国国务院港澳办将在深圳与香港特区政府、中国卫生机构以及大陆地方政府会面，研究制定支持香港防控疫情的措施。香港媒体披露，这场会议可能最快在明天（12日）召开。

港澳办发言人昨晚在微信上以答记者问形式说，根据中央有关决策部署，港澳办将会同国家卫健委、国家疾控局在深圳召开大陆与香港冠病疫情专题交流会，与香港特别行政区政府和广东省政府、深圳市政府有关负责人以及大陆有关防疫专家一起，共同研究制定和实施支持香港防控疫情、保障对港物资供应、保持香港社会大局稳定的政策措施。

发言人说：“香港第五波疫情来势汹汹，对市民安全健康和经济民生带来严重冲击，中央对此高度关注。近日我办已多次向林郑月娥行政长官和特别行政区政府有关官员转达了中央对香港疫情的关切和对香港同胞的慰问，并表示内地将全力支持香港抗击第五波疫情，支持香港特别行政区政府果断采取措施，坚决遏制疫情蔓延势头。”

发言人公布，港澳办积极协调广东省政府，统筹做好粤港疫情联防联控和保障跨境物资运输工作，保障对港蔬菜、鲜活食品和其他日用必需品的供应。广东省政府和深圳市政府急香港民众之所急，为此作了许多特殊安排。

港澳办也说，中央政府将继续全力支持香港特别行政区政府坚守人民至上、生命至上的理念，按照“动态清零”的目标和策略，共同做好防控冠病疫情蔓延的工作。香港市民的生活物资一定会得到及时、充足的保障。

中共广州市委宣传部昨天在微信上载香港民众疑似排队等待接种疫苗的视频，并说广东医疗团队已到达香港，“粤港两地唇齿相依，‘同声同气’，有困难必支援”。

香港《南华早报》昨晚也引述来自北京的消息人士报道，会议最快可能在明天举行，大陆也正准备派数千名医疗和实验室人员前往香港，并准备将数百万份测试盒送往到香港。《明报》也引述消息人士报道，港府订购的数千万套快速检测包最快今天到港，料可纾缓连日市民大排长龙轮候的检测站的压力。

消息人士也告诉《南华早报》，港澳办、香港中联办、国家卫生健康委员会、广东和深圳官员将与香港高级官员一起讨论香港的各项请求，并决定最佳方式，第一步将是加强香港的检测能力。 各方也将讨论追踪工作和隔离措施。港府代表团将由政务司司长李家超率领。

一名不具名的中国官员也说，如果香港现有的隔离设施出现不足情况，北京也准备协助香港增加检疫设施。

另一个为深圳口岸工作的消息人士则说，港澳办过去几天与广东省和深圳市政府官员举行了多次会议，以解决从大陆运往香港的食品供应问题。

消息人士说：“我们扩大跨境卡车司机阵容，以填补染病或被隔离的司机。也召回更多口岸人员，以加快处理跨境卡车的处理和司机检测速度。我们的任务是恢复香港的食品供应。”消息人士也披露，从昨天开始，从香港过境的人士，如果没有提供早前预订的深圳检疫酒店资料，将得返回香港。

一名在香港的内部人士透露，港府正制定在哪些地方需要大陆提供支持的名单。

香港01也引述消息人士报道，政务司司长李家超、政制及内地事务局局长曾国卫等相关港府高层，将于本周末前赴深圳召开紧急专家会议，重点之一是安排大量检测人员，火速来港支援各区检测。

消息人士透露，港府官员将在明后两天与中国大陆商议派员赴港协助抗疫的安排，预计涉及大量检测人员。

一名建制消息人士称，这是一个重要会议，是中央出手援港的措施之一。紧急专家会议涉及研究落实政策和措施。出席人士包括，特区官员与中央官员、内地专家商讨最新对策。总体思路应是：特区主导，中央援手。

报道也引述接近港府的消息人士称，港府正筹备周末急赴深圳之会议，主要是和大陆专家共商当前的防疫策略及工作大方向，重点之一，是港府将请求大陆方面能够抽调多少检测人员，尽快赴港支援，目前食物及卫生局正在计算所需要的人手。

消息人士也披露，港府官员也将在会上争取将每日检测量倍增至60万次，另寻求援助兴建港版“火神山”医院，集中、大量接收确诊病人。

消息人士称，港府深明大量确诊者目前延留在家中隔离，极不理想，正物色合适地点，拟火速建立一个类似“火神山”的隔离及医疗处所，把数以千计的初步阳性患者，尽快迁往该处，防止家中隔离期间再传染给家人。