中国要求资产管理公司协助化解金融风险

中国监管机构要求国内大型不良资产管理公司发挥处理不良资产的优势，更加积极地化解金融风险，尤其是在小型银行的风险方面。

据彭博社报道，中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会在2月8日由银保监会主席郭树清主持的座谈会上，研究了资产管理公司帮助化解金融风险的措施。金融资产管理公司被要求加强与其他企业的协同配合，以协助中国金融业转型。

郭树清及中国央行副行长潘功胜等官员也在于中国东方资产管理公司召开的专题座谈会上，与资产管理公司讨论了中小型金融机构不良资产处置和兼并重组的进展。

中国正在采取措施，遏制从数百家陷入困境的小型农村银行到低迷下行的房地产市场等领域的金融风险。包括去年中国恒大集团在内等公司的离岸债券违约超过70亿美元（94.28亿新元），以及民众对未完工房屋和不良投资产品问题进行罕见抗议后，知情人士透露，监管部门近期已让资产管理公司参与重组弱势开发商、收购停滞的房地产项目和购买不良贷款。

与此同时，央行去年将422家金融机构列为高风险机构，其中大部分是小型的农村银行。

鼎晖投资董事总经理、特殊机会业务负责人Wu Rui说：“很明显，在聚焦主业的要求下，大型资产管理公司将在未来的风险化解工作中扮演类似政府机构的角色，不仅对陷入困境的开发商，对有风险的小银行也是如此。”

