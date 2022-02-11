徐州官方通报“丰县八孩女子”丈夫涉非法拘禁 另两人涉拐卖妇女

“丰县生育八孩女子”调查情况再有进展，江苏徐州市委市政府昨天再次发布通告，指“八孩父亲”董某民涉嫌非法拘禁罪，桑某妞、时某忠二人涉嫌拐卖妇女罪，上述三人已被采取刑事强制措施。

最新发布的通告称，经部、省、市公安机关对视频中的“八孩母亲”杨某侠以及光某英（小花梅同母异父妹妹）与普某玛（已去世，小花梅母亲）生前遗物进行DNA检验比对，结果为普某玛与杨某侠、光某英符合母女关系，结合调查走访、组织辨认，认定杨某侠即是小花梅。

经公安机关侦查，55岁的丰县人董某民涉嫌非法拘禁罪，48岁的云南省福贡县人桑某妞和其丈夫、67岁的东海县人时某忠涉嫌拐卖妇女罪，上述三人已被采取刑事强制措施。

通告还称，为保障杨某侠及其家人基本生活，丰县民政部门已对他们进行低保保障。教育部门依法依规落实学生资助政策，保障其子女受教育权利。妇联的爱心志愿者和镇、村干部帮助照顾其老人，对其子女进行关爱陪伴和生活照料。后期将根据对案件的处理情况，依法确定对其未成年子女的监护责任。

这是自上月“丰县生育八孩女子”视频曝光后，当地政府发出的第四份通告。周二的通告称，因小花梅（即杨某侠）言语行为异常，同村桑某某将小花梅带至江苏治病。桑某某称，当年她是受小花梅母亲所托，带小花梅到江苏治病并找个好人家嫁了，两人从云南省昆明市乘火车到达江苏省东海县后小花梅走失，当时未报警，也未告知小花梅家人。

江苏徐州丰县一名女子被铁链拴在小屋的视频上月28日在网络热传。视频中的女子腊月隆冬中衣着单薄，表情木然，牙齿稀疏。随后被网民发现，该女子精神异常，但却生育了八个孩子。

中共丰县县委宣传部当天通报，否认有拐卖行为。遭到网民质疑后，丰县县委1月30日再度发通告称，曾流浪乞讨的杨某侠于1998年被董某民的父亲收留。

