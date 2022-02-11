中国广电总局：演员总片酬不得超制作成本40%

中国国家广播电视总局近日印发《“十四五”中国电视剧发展规划》文件，其中提到要严格执行每部电视剧全部演员总片酬不得超过制作总成本40%，主要演员片酬不得超过总片酬70%的配置比例规定。

根据中国国家电视总局网站昨天发布的文件，在电视剧市场建设和管理专栏中提到，坚决反对“天价片酬”，严格执行上述制作成本配置比例规定，加强片酬合同备案与核查。行业组织制定标准化、规范化、制式统一的片酬合同示范文本，在电视剧行业推广使用。

文件还提到，要激发电视剧市场主体活力。提升电视剧市场主体活力、创造力和竞争力，做大做强做优国有电视剧企业，关心支持民营电视剧企业，精心培育电视剧产业链上下游中小企业，“十四五”期间打造10至15家具有较强创作生产能力的电视剧企业。引导支持电视媒体把握高质量发展要求，创新制播模式，在构建电视剧新发展格局中发挥重要作用。引导互联网平台发挥规模、数据、技术等优势，有序参与电视剧创作生产经营活动，积极推动电视剧市场健康繁荣。

文件还说，要规范电视剧市场秩序。促进电视剧市场公平竞争，坚决反对恶性竞争、不正当竞争和市场垄断行为，防止资本无序扩张，鼓励资本与产业良性互动，引导资本服务电视剧高质量发展。强化电视剧领域知识产权全链条保护，增强全行业尊重和保护知识产权的意识。

文件也强调，要持续优化市场环境。健全事前事中事后全链条全流程监管机制，严肃处理有偷逃税、“阴阳合同”、“天价片酬”等违法违规行为的演员和相关机构，禁止违法失德艺人通过电视剧发声出镜。

