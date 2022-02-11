港公民科考卷引唐英杰案 要求回答爱国者标准

香港高中公民与社会发展科推行近半年，从多所中学首份公民科期考试卷来看，有学校要求学生解释《基本法》条文及“一国两制”，也有学校列出19年反修例风波期间的图片，要求学生指出哪些国家安全领域在“黑暴事件中受到威胁”，还有试题以唐英杰案为例要求回答爱国者标准。

根据《星岛日报》报道，公民科本学年起推行，逐步取代通识教育科，中学多已完成属于中四课程的“‘一国两制’下的香港”，上学期教授内容是“‘一国两制’的内涵和实践”课题，涉及国家与特区宪制关系、《香港国安法》、《基本法》规定居民的权利与义务等。从多所中学的首份公民科校内试卷看，有学校问及“一国两制”、香港司法制度及港人的权利与义务，每题均问及《基本法》，并要求学生参考资料，解释“对香港来说，没有‘一国’，就没有‘两制’”的说法。

其中一所中学的试卷较为进取，两条大题围绕国家安全及“爱国者治港”议题，要求学生参考多张图片，解释国家安全如何在19年“黑暴事件”中受到威胁，以及这些违法行为为何不符合“爱国者”标准，包括示威者焚烧国旗、展示“港独”旗帜，以及首起违反《香港国安法》而被定罪判囚的被告唐英杰，案发时驾驶插有光时标语旗帜的电单车等。

据了解，公民科试卷只设资料回应题，学校试卷取材多以官方的文字资料为主，包括《基本法》条文节录、政府新闻稿、官员网志及专题文章、立法会书面质询等。有试卷则有漫画化的特首林郑月娥，在礼宾府前分享“爱国者治港”对“一国两制”的好处。校内试卷以多项选择题、短题目为主要题型，有分题亦涉及完善选举制度后的立法会组成等。

有不愿具名的公民科教师坦言，反修例争议后，学生上课时已不会表达个人看法，公民科考核的学生能力亦有别于通识教育科，自由发挥空间不大，故不担心有人刻意以敏感事例论证，而该科内容多是“硬资料”，可凭“搬字过纸”得分。学校撰题主要参考考试及评核局早前公布的样本试卷，以及各大出版社制作的网上教学资源，选材与改编而成。

虽然公民科评级只设达标与不达标，但考评局迄今未公布等级描述。有教师指校方仍按考试成绩及平时分为学生“打分”，但不会计入整体名次及平均分，在成绩表亦只会显示为达标或不达标，后者将影响升班。学校亦比照其他科目，向公民科成绩优异的学生颁发奖学金。

前中学副校长、资深教师陈志华指，公民科并非探讨社会议题，而是着重“方向”，拟卷时不论以什么事件入题，只要能带出国家安全的重要性，引导学生明白课程内容，而非宣扬违法讯息，便可接受，“不能一提到社会事件就说错，要配合题目是否符合课程要求来考虑。”