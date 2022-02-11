美中常驻联合国代表在乌克兰问题上交锋

美国常驻联合国代表格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）周四表示，她希望中国敦促俄罗斯在乌克兰问题上“做正确的事”。中国常驻联合国代表张军迅速作出回应，呼吁开展外交活动，停止“刺激紧张局势”。

据路透社报道，美国要求由15个成员国组成的联合国安理会就俄罗斯在乌克兰与俄罗斯和白俄罗斯的边界集结军队一事举行会议，但在表决中中国是唯一与俄罗斯一道投反对票的国家，阻挠未能成功。

当俄罗斯在2014年吞并乌克兰的克里米亚地区时，就美国起草的安理会决议进行的表决中，中国投了弃权票，俄罗斯行使否决权。该决议反对就克里米亚的地位进行公投，并敦促各国不要承认。

如果莫斯科入侵乌克兰，西方外交官希望说服北京不要再次站在俄罗斯一边，关注主权和领土完整，不要把乌克兰局势描绘成全球大国之间的紧张关系。

格林菲尔德周四告诉记者：“我们希望中国在鼓励俄罗斯人做正确的事情方面发挥作用。”

她说：“中国在安理会上表达了对保护领土和国家主权完整的强烈关切。这正是俄罗斯人正在做的事情，他们正在威胁一个边界的完整性。”

格林菲尔德并称，她期待着张军大使关注这一信息。张军在推特上立即做出回应。

张军表示：“我们的信息是一致和明确的：通过外交手段解决任何分歧。停止刺激紧张局势。俄罗斯的合法安全关切应得到认真解决。”