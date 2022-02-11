中国官媒吁投资者保持理性坚持长期主义

针对年后A股连续下跌，引发市场焦虑，中国官媒《证券时报》今天在头版发表署名评论文章说，坚持长期主义的投资者往往能够享受到时间的红利，对于短期波动的态度则能泾渭分明地区别出成熟或者浮躁的心态。无论对于普通投资者还是基金管理人，理性投资都是超越平凡的永恒力量。

文章说，上海某私募基金实控人近日夜跑后失踪，后被确认离世；近期医药股行情巨幅震荡导致主题基金业绩同样不理想，网传有投资者蹲守一位“顶流”基金经理的停车位，基金经理的人身安全成为了关注的热点。年后A股连续下跌，让“基金”登上热搜的同时也放大了市场的焦虑氛围，更有基民将亏损后的不满情绪倾泻在基金经理身上，一时间众人都埋怨起来。

文章质问，一味“甩锅”甚至“报复”是否应该？答案显然是否定的。 文章指出，基民的悲欢并不相同，坚持长期主义的投资者往往能够享受到时间的红利，对于短期波动的态度则能泾渭分明地区别出成熟或者浮躁的心态。统计显示，基民的盈利水平与持仓时长正相关，与交易频率负相关。这也就意味着基民持仓时间越短，平均收益率越容易为负；交易频次越高，平均收益率越呈下降趋势。“基金赚钱，基民不赚钱”的现象既是意料之外，也是情理之中。

同样，理性的投资文化也适用于基金管理人。文章说，当投资者认购基金产品时，本质是对基金经理投资理念的高度信任，受此重托，基金经理也该对投资抱有战战兢兢、如履薄冰的谨慎，增厚业绩与控制回撤是无法逃避的重任。投资需要敬畏市场，在策略制定上要足够严谨。对于基金净值的折损，不能简单用“投资有风险，入市需谨慎”一言搪塞之。研判行情、看空看多，限购、分红以及合理的调仓换股均是基金经理“工具箱”中的策略，在正确的时点作出正确的决策是其天然使命。

文章最后说，冠军常有，而常胜将军不常有。近期巴菲特与“木头姐”收益曲线的成功“会师”即是绝佳案例。煊赫一时的强者并不一定能禁得起时间的考验，巴菲特、芒格的投资心得之所以被市场奉为圭臬，是因为他们秉持的价值观与投资观走过漫长岁月仍历久弥新。学而时习之，无论对于普通投资者还是基金管理人，理性投资都是超越平凡的永恒力量。