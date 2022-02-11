港人北上避疫 深圳隔离酒店预约爆满

香港冠病疫情每日新增逾千例，不少港人都希望“北上”避疫，但目前经深圳湾口岸到大陆需先预约大陆的隔离酒店，预约服务持续爆满。有中国电商平台淘宝商家提供“香港回乡深圳健康驿站隔离酒店报名预约服务”，定价为1000元（人民币，下同，约211新元）为港人“代抢”隔离酒店配额，称成功率有九成，网站显示已有140多起成功交易。

根据香港01新闻报道，目前要从香港入境深圳，除需持有24小时内的核酸检测阴性结果证明外，还须出示检疫酒店预约确认单，并在指定检疫酒店集中隔离14日，居家隔离7日。

许多香港市民都在近两周抢隔离酒店名额，令预约深圳地区指定酒店配额的“健康驿站房间线上预约系统”多日来均为爆满。

有商家看准港人想回大陆避疫心态，在网上提供“香港回乡深圳健康驿站隔离酒店报名预约服务”，为港人“代抢”隔离酒店配额。据网站信息显示，该商家已有144起成功交易，有买家在网站留言大赞“晚上下单，第二天早上10点半登入便见预约成功”，更表示“多亏了卖家，终于可以回深圳了。”

在记者以顾客身份向商家查询后，得到回复称2月16日的酒店预订爆满，目前下单可以预定2月17日或之后，而收费是按账号收费，价格为1000元人民币。如想与亲友同住同一检疫酒店房间，可以添加同住人，不会额外收费。

下单后，商家会要求顾客提供“健康驿站房间线上预约系统”的账号、密码及希望预约时间，以“代抢”隔离酒店配额。商家强调，成功预订率达九成，如不成功预订，可以申请直接退款或者继续“代抢”其他的日子。

报道指出，整体来看，大陆隔离酒店的每晚价格约200至300元，意味着如使用“代抢”服务，检疫费用会大增23%至35%。

有资料显示，去年1月份最初推出预约措施时，深圳市政府的“健康驿站房间线上预约系统”每日预约名额约为2000个；但到今年1月时，只有约800个，令预约检疫酒店愈来愈难。有正身处深圳湾口岸的市民还透露，由于部分未预约隔离酒店仍“闯关”往大陆，令深圳关口大排长龙，甚至影响已预约房间的人士，无法乘坐大陆方面安排的接驳巴士前往检疫。

深圳市人民政府口岸办公室早前也已发通告提醒，近期深圳湾口岸入境人员大幅增加，隔离酒店持续爆满。为避免影响已预约人士，呼吁入境者要遵守先预约隔离酒店的规则。

据了解，回大陆的避疫人士，除了一些失业港人、在港生活的港漂，还有不少是在香港上学的大陆学生。