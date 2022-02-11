中国最高检决定逮捕周江勇

中国最高人民检察院以涉嫌受贿罪，对中共杭州市委原书记周江勇作出逮捕决定。

中国最高人民检察院消息，周江勇涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，该案正在进一步办理中。

中央纪委国家监委上月对周江勇严重违纪违法问题进行立案审查调查。中纪委通报指其与资本勾连，支持资本无序扩张，违规干预插手市场经济、执法司法活动，以及搞家族式腐败等，决定给予周江勇开除党籍、公职处分。

现年55岁的周江勇是宁波人，仕途一直在家乡浙江。他曾在宁波工作近30年，官至宁波市委常委。2013年至2016年间调往舟山，先后出任市委副书记、市长、市委书记。

2017年2月，周江勇出任温州市委书记，四个月后跻身浙江省委常委，成为当时最年轻的常委成员，不到一年又出任杭州市委书记。仕途一度被普遍看好的周江勇却在去年8月突然落马。

人民日报社主管的《中国经济周刊》在周江勇落马后曾发文披露其家族商业版图和所涉经济问题。

此外，周江勇在杭州任职期间力挺当地电商巨头阿里巴巴发展，也一度引发舆论推测他落马是否与阿里有关。

在上月播出的官方反腐专题片《零容忍》第五集中，首次披露了周江勇的案情，指周江勇和弟弟周健勇搞“一家两制”，一个从政、一个经商，利用公权力为弟弟经商提供帮助。

