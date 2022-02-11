中超据报再降薪 年薪或不到200万人民币

中国足球超级联赛（中超）据报今年很有可能再次降薪。目前，中超本土球员最高年薪标准是税前500万（人民币，下同，约105万新元），新一轮的降薪目标计划为税前300万，球员最后可能拿到手的不到200万。

中国《足球报》在最新一篇报道中透露了上述消息。随着中国男足本月1日在世界杯预选赛中以1比3输给越南队，无缘卡塔尔世界杯，中国足球联赛改革、运动员薪水问题再度成为舆论焦点。

报道说，许多人认为中国男足球员不配拿这么高的工资，一个月一两万就差不多了。但事实上，如果真的将薪资直接砍成两万，这个行业也就彻底毁了，所谓的职业联赛，也将逐渐业余化。

报道还说，俱乐部的股改，目前还处于停滞状态，所有人都不知道下一步该怎么走，似乎都在等着更高层发话，薪水已经数月没发。

报道以上海申花队母公司绿地集团为例，称其财报在2021年度总算对股东们有个交代，但未来是否能够继续独立支撑申花运营，还是未知数。整体大环境的低迷，使得很多企业包括投资方，都有了不同程度的动摇。

报道还说，最近几年，联赛的相关政策一直在变化，在这个过程中，谁听话谁尴尬，似乎成了这些年圈内的一个“规则”。

中国足协曾在前年12月14日推出“限薪令，其中规定中超一线队国内球员年薪不超过税前500万元，平均年薪不超过税前300万元，外援年薪不超过税前300万欧元。中超俱乐部年度支出不得超过6亿元，其中包括青训费用和女足费用。

但随着冠病疫情的影响、房地产行业的寒冬使投资者自身难保、母公司收入状况不佳，16家中超俱乐部四分之三去年都被曝出欠薪问题，中超卫冕冠军江苏苏宁去年更宣布解散，使中超前途陷入迷茫。

