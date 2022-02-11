港府考虑向中央求助包括建方舱医院

香港疫情严峻，有多名议员要求港府向大陆求助。香港食卫局局长陈肇始今天（2月11日）在立法会卫生事务委员会会议透露，行政长官林郑月娥及政务司长李家超正商议需要向中央要求哪方面支援，包括考虑增设抗疫设施，并正就建设“方舱医院”与大陆方面联络。

根据《星岛日报》报道，陈肇始接受媒体访问时还说，特区政府与大陆方面一直有就抗疫人员、机器、以及协调相关人员赴港下功夫，政府会继续就防控策略和其他专业指导工作与大陆专家和卫健委沟通，希望大陆可以在检测量方面协调和帮助香港。

她也提到，暂时无计划将疫苗通行证扩大至私人处所，强调相关措施适用范围是法例列明的表列处所，是风险较高的地方。

被问到当局会否再推行全民检测，陈肇始未有正面回应，但指市民现时的配合度非常高，因应目前的资源和检测能力，香港的检测范围仍然会采取精准聚焦的做法，以风险为本，相信做法有效。

香港民建联也促请特区政府再次向中央寻求支援，请求派遣防控专家团访港，提供防疫抗疫定专业意见，并尽快推行全民检测。

民建联表示，香港目前每日30万的检测量，远远不足以应付日益严重的疫情，建议增加最少3个火眼实验室，以及招聘1000名采样员到港，以提升每日检测量至100万，以及建议从私营医疗系统调拨人手，加快检测采样。民建联还希望中央协助兴建方舱医院，并在大型医院附近兴建隔离设施，提升接收患者的能力。

民建联主席李慧琼认为，特区政府要落实“清零”策略，应借此向大陆专家索取意见。民建联立法会议员陈恒镔就指，大陆以往有经验，能在短时间内兴建隔离及治疗设施，希望特区政府在会议中要求中央支援。

