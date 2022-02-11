台湾消费物价年增率料持续高于2%警戒线

台湾在2021年全年平均通胀勉力维持于2%以下后，即将出炉的1月物价指数料仍彰显通胀压力，央行政策动向备受关注。

据彭博社报道，台湾主计总处将在周五（2月11日）下午公布1月份消费者物价，彭博调查的预估中值为较上年同期增长2.4%，将是连续六个月高于2%，为2008年全球金融危机以来最久期间。该水准为台湾央行所监控稳定区间的上限。

台湾中央大学经济系教授吴大任于电话采访中指出，台湾超过2%的通胀率对于民众冲击不下通胀率7%的美国，关键之一在于家庭薪资所得增长停滞，导致收入与支出的差距逐渐缩减。

为了应对国际原物价上涨与气候的连锁效应，台湾行政院物价稳定小组亦正执行多项措施，包括至4月底前，免征进口玉米、黄豆及小麦营业税，小麦关税降为免税；汽油、天然气民生用户及桶装瓦斯冻涨。

台湾央行自2020年初降息后，一直维持在历史低点不变的利率政策，搭配物价涨势，意味着实质利率已连续近一年陷入负值。台湾央行12月16日的理监事会议纪要显示，多位理事关心通胀疑虑并建议适时考虑升息，甚至提到3月份下次会议这个时间点。

展望今年，吴大任认为，随着全球央行跟进美国升息，将会影响全球总需求，加上供应链恢复正常等影响，今年下半年有望看到通胀缓和。