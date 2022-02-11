港人抢购连花清瘟胶囊 多家药房售罄

香港受奥密克戎及德尔塔病毒夹击，疫情再度恶化。坊间再度兴起连花清瘟胶囊购买热潮，多家药房职员受访时均表示已售罄。其中调景岭有药房昨早（2月10日）仍有售卖，价格为38元（港元，约6.55新元）一盒，至晚上售罄。

根据《星岛日报》报道，中医博士李晓汶受访时说，由于香港第五波疫情前每天仅30多起，近日飙升至逾百（千）起，其诊所近日出售的解瘟疫病药数量也倍增。李晓汶说，服含金银花、连翘等解毒中药的连花清瘟胶囊，可以缓解染疫后的不适。

不过，香港政府专家顾问许树昌指出，此药没有医学实证，缓解不适病症不等同治疗，有病应尽快求医。

据介绍，连花清瘟胶囊于2003年沙斯疫情暴发期间，由中国石家庄以岭药业开始研发，并于2004年5月经中国国家药品监督管理局批准上市。

中国广州呼吸健康研究院2020年3月发表于《药理学研究》（Pharmacological Research）的研究指出，连花清瘟能“显著抑制”冠病病毒在细胞中的复制，并通过引起病毒颗粒形体改变而达到抗击病毒活性的作用。

在此基础上，中国工程院院士钟南山于2020年3至5月间，联合中国收治冠病患者的20多家医院，对连花清瘟胶囊治疗冠病展开随机、对照和多中心临床研究显示，服用连花清瘟胶囊14天可显著改善发热、乏力、咳嗽等临床症状，缩短症状持续时间，提高临床治愈率。

虽然中国有多项研究指出连花清瘟胶囊在缓解冠病症状方面具有功效，也有研究指出，连花清瘟的抗疫药效证据仍然不足。