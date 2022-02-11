专家：香港须尽快扩大检测范围

香港第五波疫情确诊数字以几何式增长，强制检测人数大增使采样站超出负荷。香港新冠病毒检测承办商华升诊断中心董事长胡定旭认为，香港要控制疫情、降低每日新增的确诊数字，须尽快提升检测能力、扩大检测范围、确保人手充足。

据香港中通社报道，胡定旭认为，香港目前的检测范围太狭小，检测能力跟不上。“其实来来去去就是我们这几个承办商在做，香港的人员是有限的，突然间一天要做30万、40万是很难做的。”

疫情期间，香港特区政府重点以检测、隔离、治疗的动态方式应对疫情，对确诊者所住大厦进行“围封”，让去过高危场所的市民检测。但奥密克戎的传染强劲程度让大众始料未及，第五波疫情中感染源头不明个案已累计逾1400宗，隐形传播链在多区不断扩大，各检测站外大排长龙，轮候时间长达数小时。

为提高检测量，特区政府早前公布在马鞍山体育馆重设“火眼实验室”，预计本月15日正式投用，届时香港的单日单管检测量可增至30万。

胡定旭说：“搭建‘火眼实验室’能将香港的检测通量增大。”当前香港每日检测量大约为10万次，而“火眼实验室”单日就可以做10万个单管，之后，有确诊者的地区能更有效地扩大检测范围及次数。

对于中国国家卫健委制定的《新冠病毒核酸二十合一混采检测技术规范》，胡定旭说，若能使用二十合一的检测方式，“火眼实验室”可日做200万单管，大幅提高检测效率，但同时亦需要考虑到采样点及人手是否可以负荷。

目前香港只有19家社区检测中心及约30个流动采样站，面对奥密克戎确诊个案剧增，胡定旭强调，这不足以应付庞大的检测需求，政府应多增设流动采样站，将轮候检测的队伍分流，降低交叉感染的可能性外，亦可以有更多空间聘请人手采样，以最快的速度提高检测能力。

面对人手不足，胡定旭说，香港几间相对比较大、在内地有公司的机构，都在内部调派了人员到香港，但香港医护、化验员人数未能跟上市场的扩充，人才培育亦需要时间，目前香港急需中央支援。

胡定旭形容，香港现阶段已接近一个临界点，但他安慰市民不必过于恐慌，首要的便是接种疫苗，相信疫情是可以控制的。他说，“走到这一步，最重要的是团结一致，大家也不用那么担心，只要一起抗击，这场仗一定会胜利。”