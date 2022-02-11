中芯：实体清单影响先进产能布局

中芯国际发布业绩快报，去年全年盈利首破百亿人民币。不过，实体清单影响先进产能布局。

据第一财经报道，中芯国际联席CEO赵海军在2月11号上午举行中芯国际四季度业绩说明会上说：“2022年初上海临港项目已破土动工，北京和深圳两个项目稳步推进，预计2022年年底投入生产。”新增产能达产时间可能会出现一定推后，但会尽力按既定目标交付订单，三个新项目满产后将使公司产能倍增。

赵海军还提到，在产业转移大环境下，客户跟整机厂、系统公司紧紧的绑在一起，本地化制造的需求较高。“中芯国际建立的产能还不足他们需求的10%，所以未来的产能将会是有的区域供过于求，有的区域产能不够。”

中芯国际10日晚间发布业绩快报。2021年全年，中芯国际实现营收356.3亿元（人民币，下同，75.32亿新元），同比增长30%，全年盈利107.33亿元，同比增加148%。同时，公司预计2022年全年增幅高于同行业平均值、全年资本支出达到50亿美元（67.27亿新元）。

在2022年一季度业绩指引中，中芯国际预计产能增量将多于2021年，2022年一季度收入环比增长15%至17%，毛利率介于36%至38%的范围内。

中芯国际在财报中指出，2021年公司资本开支约为45亿美元，其中大部分用于成熟工艺的扩产，小部分用于先进工艺、新合资项目土建及其他。

赵海军在业绩会上说：“目前主要产能都给了40纳米和55纳米。目前来看40纳米是最缺货的，MCU、WiFi等的高需求让40纳米在产业界还是有结构性缺口。”成熟工艺上，八个主要平台竞争力凸显，高压驱动、MCU、超低功耗逻辑、特殊存储器收入成长最快，其他平台也有很强需求，但受产能限制。

在被问到进入实体清单带来的影响时，中芯国际代理董事长兼CFO高永岗说：“应该说实体清单对中芯国际的生产运营还是造成了非常大的影响。”

他说：“过去的一年里面，我们在坚持合规性的前提下与供应商等各方面密切合作解决了许多的问题，所以我们在前几个季度也宣布生产连续性已经基本可控，但实体清单对我们先进产能的布局等还是造成了非常大的影响。我们在2022年整体指标规划的时候，也已经都考虑了这些。”

