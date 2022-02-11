台美鱼叉导弹检修案延至2025年

台湾此前对美采购岸置鱼叉导弹系统，为确保导弹战力，与美方过去签有导弹检修合约，由美方人员驻台检修，根据台湾国防部最新公告，鱼叉导弹检修合约已延长至2025年。

根据中央社报道，美国国防合作安全局（DSCA）2020年宣布军售台湾100套鱼叉导弹岸置防御系统军售案，包括400枚RGM-84L-4鱼叉II型地面发射导弹、4枚RTM-84L-4鱼叉II型训练导弹、411只集装箱、100辆鱼叉导弹岸置防御系统机动发射器运输载具（发射车）及25辆雷达车，总额达23.7亿美元（约31.8亿新元）。

根据政府电子采购网昨天（2月10日）刊载的“更正决标公告”，各型鱼叉导弹的检修合约（鱼叉导弹可修件检修等4项）已延长至2025年9月，由于年限时间增长，金额由原本的新台币3亿9264万5000元，增加至11亿1268万2707元。

台湾军方人士说，目前与美方签约的检修合约，标的未包含最新对美采购的岸置鱼叉导弹，因此与美方讨论合约内容后，决定将期限延长至2025年9月，并纳入岸置鱼叉导弹，确保战力能够发挥。

台湾透过驻美军事代表团对美采购的鱼叉导弹维修案，是自2017年开始展开的持续案，此次延长后，预计到2025年9月15日完成。