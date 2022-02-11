专家：中国计生协干预未婚流产旨在保护女性生育能力和水平

中国计划生育协会公布的《中国计划生育协会2022年工作要点》提到，今年将开展未婚人群人工流产干预专项行动，减少青少年意外怀孕和人工流产。北京妇产医院计划生育科主任陈素文受访时对比表示，“这一行动主要是为了适应国家的人口政策，但绝不是单纯的通过这一政策阻止未婚女性做人流，而是为了通过这一行动的实施，去保护我国女性的生育能力和水平。”

根据健康时报报道，中国人工流产现状严峻，呈现出数量大、年纪轻的特点，流产术每年大概有800至1000万次，其中25岁以下占到了47.5%，未婚女性比例为49.7%。

根据据中国计划生育协会官网信息，上述《工作要点》印发给各省、自治区、直辖市计生协，计划单列市、新疆生产建设兵团计生协，中国计生协机关各部门，人生杂志社，请他们结合本地、本部门实际，妥善安排各项工作，切实加强组织领导，抓好贯彻落实，确保如期完成各项工作任务。

北京协和医院生殖中心主任医师何方方受访时说，专项行动的出台和实施会从不同程度上改善中国目前的人工流产的现状，可以帮助大家意识到，人工流产并不是一个避孕手段；要加强对青少年的生殖健康的科普教育，尽量减少意外怀孕；不要轻易给患者进行人工流产。

陈素文建议，“实施该行动要从三个方面入手，首现要加大宣传，帮助大家意识到人工流产并非避孕手段，女性尤其是未婚女性要学会保护自己，也要引导女性如果一旦有需要，一定要前往正规的医疗机构进行人工流产，而医疗机构则需要给其提供专业安全的医疗服务，并进行宣教；其次，要对民营医疗机构或一些黑诊所加强监管，制定相关条例，提高人工流产的标准和规范；最后，应当对人工流产药物进行一定的监管，提高购买及使用的标准。”