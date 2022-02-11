港府代表团赴深圳明将讨论抗疫措施

香港特区政府宣布，政务司司长李家超今天（2月11日）率领特区代表前往深圳，明天会与中国国务院港澳办、中国卫生部门和大陆地方政府代表讨论大陆支持香港抗疫措施事宜。

港府今天在官网上说，特区代表团今天赴深圳的目的是为了准备明天出席大陆与香港冠病疫情专题交流会，与国务院港澳事务办公室、国家卫健委、国家疾控局、广东省人民政府、深圳市人民政府代表及专家，就香港当前疫情形势交流意见，并就大陆支持香港抗疫措施及保障大陆供港物资等事宜进行交流讨论。

出席会议的香港特区代表包括运输及房屋局局长陈帆、食物及卫生局局长陈肇始教授、政制及内地事务局局长曾国卫、保安局局长邓炳强，以及卫生署、食物环境卫生署及民政事务总署等相关部门代表。

这将是陆港举行的第二次冠病疫情专题交流会，第一次的交流会在2020年12月举行。

港澳办发言人昨天已公布，根据中央有关决策部署，港澳办将会同国家卫健委、国家疾控局在深圳召开大陆与香港冠病疫情专题交流会，与香港特别行政区政府和广东省政府、深圳市政府有关负责人以及大陆有关防疫专家一起，共同研究制定和实施支持香港防控疫情、保障对港物资供应、保持香港社会大局稳定的政策措施。

发言人说：“香港第五波疫情来势汹汹，对市民安全健康和经济民生带来严重冲击，中央对此高度关注。近日我办已多次向林郑月娥行政长官和特别行政区政府有关官员转达了中央对香港疫情的关切和对香港同胞的慰问，并表示内地将全力支持香港抗击第五波疫情，支持香港特别行政区政府果断采取措施，坚决遏制疫情蔓延势头。”

发言人公布，港澳办积极协调广东省政府，统筹做好粤港疫情联防联控和保障跨境物资运输工作，保障对港蔬菜、鲜活食品和其他日用必需品的供应。广东省政府和深圳市政府急香港民众之所急，为此作了许多特殊安排。

港澳办也说，中央政府将继续全力支持香港特别行政区政府坚守人民至上、生命至上的理念，按照“动态清零”的目标和策略，共同做好防控冠病疫情蔓延的工作。香港市民的生活物资一定会得到及时、充足的保障。

中共广州市委宣传部昨天在微信上载香港民众疑似排队等待接种疫苗的视频，并说广东医疗团队已到达香港，“粤港两地唇齿相依，‘同声同气’，有困难必支援”。