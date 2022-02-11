中国两部门将调查铁矿石市场严打囤积居奇

针对近期铁矿石价格出现异动等有关情况，中国国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局拟于近日派出联合调研组，打击捏造散布涨价信息、囤积居奇等问题。

根据“国家发展改革委”公号今天（2月11日）发布的消息，国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局拟于近日派出联合调研组，赴部分商品交易所、重点港口开展铁矿石市场监管调研。

调研组将重点了解近期铁矿石库存变化及有关企业参与铁矿石期现货交易情况，听取有关方面对加强期现货市场联动监管，严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格、恶意炒作的意见建议。

国家发改委周三（9日）发布消息称，会同市场监管总局联合约谈有关铁矿石资讯企业，要求提供发布信息的事实来源，要求做到准确无误，不得编造发布虚假价格信息，不得捏造散布涨价信息，不得哄抬价格。同时强调，高度关注铁矿石价格变化，将进一步研究采取有效措施，保障铁矿石市场价格平稳运行。

根据海关总署的统计显示，去年全年中国国内进口铁矿石11.2亿吨，同比减少3.9%。这是中国三年来铁矿石进口量首次减少。但从进口额看，去年铁矿石进口额同比增加3385.2亿元（人民币，下同，约715亿新元），增幅39.6%，达到1.2万亿元，也是首次突破1万亿元，占中国17.4万亿元进口总额的7%。