中美收益率溢价缩窄 中国债市资金流入受威胁

中国债券市场可能成为美国国债收益率高歌猛进的下一个“受害者”，创纪录的资金流入势将随着收益率溢价缩窄而放缓。

据彭博社报道，自12月以来，中国国债相对于美债的收益率溢价已经腰斩至75个基点左右。鉴于交易员目前预计美国年内最多可能加息六次，这一溢价还可能变成负数。

这可能会改写中国债券的“画风”，去年其吸引了创纪录的5756亿元人民币（1217.08亿新元）资金流入，并挑战中债是美债替代避风港的观念。对美联储鹰派立场增强的预期升温，与中国的宽松立场形成了鲜明的对比，后者正着手实施宽松以提振经济增长。

华侨银行利率策略师弗朗西丝·张（音译自Frances Cheung）说：“在美国收益率上升的背景下，中美收益率之差可能会缩窄。”她补充说，进入中国债市的资金流料将放缓，尽管有利货币环境将抵消部分压力。

中债相对于美债的收益率溢价周五报75个基点左右，前一天曾降至2019年4月以来的最低水平。上一次利差为负还是2010年6月的事。

中国10年期国债收益率周五上涨1个基点至2.78%，但距离10月高点3.05%还有一段距离。在美国最新的通胀数据提振了对美联储加息的预期后，同期限美债收益率周四跃升至2%上方。

Maybank Securities Pte驻新加坡固定收益研究主管温森·潘（音译自Winson Phoon）说：“在美国利率快速上升之际，收益率之差收窄可能会在一定程度上影响中国国债的相对吸引力，今年总的资金流入应该会较2021年放缓，但总体上仍将是正的。”

