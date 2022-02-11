民进党吁国民党勿借福食制造对立

台湾国民党今天发起全台22县市议会党团大串联，要对政府福食解禁发表谴责声明，表达“捍卫人民食安、国民党全力把关”。民进党发言人周江杰回应，国民党中央的各种荒谬言论，连国民党籍县市长都不买单，衷心期盼国民党在去年公投后能够记取教训，勿制造中央和地方对立，让人民无所适从。

根据联合报报道，周江杰说，与其大费周章修法或制定自治条例进行政治操作，不如要求党籍县市长配合中央政府一致标准，落实食品安全把关，这才能真正捍卫民众的食安。

周江杰说，目前全世界只剩下中国大陆禁止日本特定地区食品进口，其余国家地区都已经在一定国际规范标准许可进口。而台湾目前的规定又比欧盟、美国、联合国标准更为严格，希望国民党不要再继续操弄恐惧和信息不对等，成为台湾走向国际的绊脚石。

周江杰指出，国民党企图制造中央与地方对立，却又无法说服地方县市首长，才找议会党团开记者会，此举除了凸显国民党政治操作的企图外，也只会造成人民无所适从，对外也将造成国外对台湾投资障碍。

针对校园食品问题，周江杰说，政府早就已经推动校园采用台湾产可溯源食材政策，学校卫生法第23条也已明文规定，“学校供应膳食其食材应优先采用中央农业主管机关认证之在地优良农业产品”，朱主席现在还在喊修法、订定自治条例，身为百年政党的党主席却状况外。

周江杰说，国民党诸公平常大啖日本料理还上传面簿，却对于营养午餐的价格，能不能负担起海外进口食材，毫不清楚，是要如何说服人民？他盼国民党不要再成为台湾前总统马英九口中“为难日本朋友”的政党。