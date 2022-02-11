中国前财长楼继伟：美国一些做法不利于中美也让自己“吃亏”

中国财政部原部长楼继伟在和美国财政部原部长亨利·保尔森的一场闭门对谈活动上说，中美在应对气候变化、公共卫生危机，以及安全领域等方面有合作空间，但美方当前一些做法不利于中美双方，且会让美国自己“吃亏”。

根据中国新闻网报道，中美两国前财长在全球财富管理论坛·上海苏河湾峰会的对谈内容今天对外公开。

针对全球通货膨胀、劳动力供给不足、供应链紧张、能源危机等问题，楼继伟在会上说，全球经济遇到的困境并不完全适用于中国。中国外防输入、内防反弹的疫情管控措施比较有效，且没有发生通货膨胀。

楼继伟预计，今年各国财政货币政策将会回调，减轻物价上涨压力，但对全球来说最大的不确定性仍是疫情。如果疫苗能够得到普遍有效接种，人员货物流动可以逐步恢复正常，全球复苏将比较强劲。

保尔森亦赞同眼下最大的问题是疫情。他对在此背景下各国间缺乏协调以及保护主义的兴起颇感忧心，并提醒加征关税等保护主义行为，以及越来越多的科技封锁现象存在着“走极端”的危险。“我们需要顶住‘脱钩’的重重压力，未来全球机制将变得越来越重要。”

至于以美联储为代表，主要经济体货币政策转向带来的外溢效应，会否导致新一轮金融危机，楼继伟表示，眼下需要关注的是，在超宽松货币政策退出之时，非常容易触发那些可能产生的风险。“特别是一些国家资产价格到了高位，若财政货币政策退出时机或力度、节奏不当，都很可能触发危机。”

楼继伟还提到，2008年全球金融危机与眼下时局有所不同。彼时华尔街机构持有大量“有毒资产”，一旦连锁性破产就会带来系统性危机，解决办法和现在完全不一样。另一个不同在于当前全球杠杆率高企，刺激经济增长工具已经不多。在此情况下，美联储政策转向外溢效应也比上次大得多。

“金融危机总是会发生的。”作为上一次全球金融危机时的美国财长，保尔森直言，只要有金融系统和金融市场，并且人们可以承受市场恐慌，就会发生金融危机。他提及，经历2008年的艰难时刻后，自己得到一个经验，即发生危机时开展全球协作非常有用，因此美中两国在宏观经济政策和金融领域进行对话至关重要。

保尔森回忆起，在2008年和2009年，他与中国同行精诚合作避免危机造成更严重影响，此后又亲眼见证中国通过实施经济刺激措施摆脱了自身困境，也避免了全球经济走向衰退。“我们永远不知道危机什么时候到来，但我们需要做好迅速行动的准备。”

谈及美中两国如何开展合作，保尔森表示，尽管双方政治制度、价值观和经济体系不同，但也存在非常重要的共同利益，比如气候变化问题以及全球秩序稳定等。双方需要制定一个框架来确定开展竞争和合作的领域及方式，以及如何处理两国间分歧。

“我们当然可以进行合作，也必须进行合作。”保尔森期待看到美中在贸易领域开展更多合作，并共同推进一些机制性变革。但就目前而言，首先应该关注的问题是共同努力应对冠病疫情危机。

楼继伟也赞同中美两国在应对气候变化、公共卫生危机，以及安全领域等方面有合作空间。他同时提到，美方当前的一些做法不利于中美双方，如对华加征关税实际上就增加了美国消费者负担，“美国做这些事吃亏”。在此背景下，取消加征关税有利于美国消费者，也有利于压抑当前美国高企的通货膨胀。