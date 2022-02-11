赵立坚：美国戴上“胁迫”这顶帽子才当之无愧

美国国务卿布林肯昨天称中国以经济手段胁迫澳大利亚，中国外交部发言人赵立坚今天（11日）回应称，美国自己戴上“胁迫”这顶帽子才是当之无愧。

据中国外交部官网上的信息，有记者在例行记者会上提问：美国国务卿布林肯接受澳大利亚媒体采访时称，中国对澳贸易制裁已产生事与愿违的后果。用经济手段胁迫澳，中方遭受的损失更大，下次这么做前会三思而行。澳对抗中国为世界树立了强有力的榜样。中方对此有何回应？

赵立坚说，谈到所谓“胁迫”，美国政府将1994年迫使海地军政府下台称为“胁迫外交的范例”，2003年把303亿美元（407亿新元）军费用途明确列为“开展胁迫外交”；美国政府不择手段打压中国华为、法国阿尔斯通、日本东芝公司等竞争对手，胁迫台积电、三星等企业交出芯片供应链数据，这些都堪称“教科书般”的“经济胁迫”。

赵立坚强调，中方始终从本国相关行业合法权益和消费者安全出发，严格按照中国法律法规和世贸组织规则对外国输华产品采取相应措施，完全合理合法、无可指摘。所谓“经济胁迫”的帽子扣不到中方头上。任何拉帮结伙混淆是非、恶意炒作的图谋都注定失败。

另有记者提问：美国国务卿布林肯周五表示，中国在国内以及地区的行为更加“咄咄逼人”，但并不认为印太地区冲突是不可避免的。中方对此有何评论？

赵立坚说，美方政客的有关言论纯属是老调重弹，充斥着政治谎言。美方之所以渲染中国威胁，其目的是抹黑打压和遏制中国的发展，这充分暴露了美国根深蒂固的冷战思维和意识形态偏见，中方对美方的有关表态表示坚决反对。

他说：“在本地区和在全世界范围内，提到‘咄咄逼人’的话，如果美国自称第二，没有一个国家敢称第一。”