下午察：中国网民为何对羽生结弦如此温柔？

各国运动员在冬奥冰雪上挑战人类极限，一些中国网民在屏幕前也没闲着。除了鼓舞打气，也有不少参与网暴、互撕等。已有上千个账户因侮辱运动员被抖音与微博禁封，舆论中仍有掩盖不住的戾气。但当日本花滑选手羽生结弦昨日挑战高难度动作摔倒、与奖牌失之交臂后，中国网民却展露出极为柔和的一面，各种安慰、敬佩、肯定之词冲刷滋润着硝烟未散的社交平台，可谓一股清流。

中国网民对羽生的爱戴与温柔，并非始于本届冬奥，而是来自多年的积累。羽生在华吸引大量粉丝，靠颜值、技术、人格，也基于他长期对中国的友善态度。

义无反顾挑战极限

综合中国新闻网、新浪体育等媒体报道，在昨天的花样滑冰男子单人滑项目中，卫冕冠军羽生于热烈欢呼中滑入冰场，在空灵的《天与地》乐曲伴奏下，他第一个跳跃动作就是阿克塞尔四周跳（4A），遗憾落地时失去重心，挑战失败，现场不少观众发出叹息。或受此影响，羽生随后一跳再度摔倒，但很快找回状态完成比赛。

羽生结弦在昨天的赛事中表演高难度动作，落冰时失去重心摔倒。（法新社）

羽生最终以总分283.21排名第四，无缘奖牌。华裔美国选手陈巍、日本选手键山优真和宇野昌磨分别获得该项目的金银铜。

结束所有动作后，羽生仰望天花板许久，然后向四面观众深鞠躬，离场时弯腰抚摸冰面，似乎是在向赛场告别。

在日本滑冰联盟2月3日发布的视频中，羽生预告，这次参加冬奥会，目标是完成4A——这是他自2014年索契冬奥会后就立下的目标。

羽生结弦在昨天赛后退场时，双手触摸冰面。（新华社）

中国媒体介绍，羽生本有多种方式接近金牌，稳扎稳打很可能获三连冠。但他却选择最难的一条路。挑战4A这个高难动作，从得分角度而言并不“划算”，因为在国际滑联制定的赋分规则中，4A仅比排名第二的4Lz（勾手四周跳）多一分，但两个动作的难度不可同日而语。

4A要求运动员起跳时向前滑行，用右足前外刃起跳，左足刀齿不点冰，在空中旋转1620度（四周半）后，左足后外刃落冰，右足不接触冰面，然后向后滑行。

在花样滑冰常见的六种跳跃中，4A是唯一需要向前起跳的，需要在空中翻转四周半。目前还没有任何选手在公开赛场上挑战成功。

此次金牌得主陈巍就曾直言，4A不管在训练还是比赛中都风险太大；俄罗斯花滑名宿阿列克谢·米申也曾断言，依据现在人类身体能力来看，在自己有生之年，4A无人可以完成。

羽生结弦昨天在比赛中尝试4A动作的拼接图片。（新华社）

但羽生义无反顾。他在2019年的国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛公开练习时就曾试跳4A。去年12月的全日本花滑锦标赛，他虽然夺冠，但4A因双足落冰未能成功。他赛后受访时说：“无论如何，我都希望在比赛中完成4A动作，我说了很多次，这是我的最终目标。我要尽自己最大的努力，弥补自己的不足，早日实现自己心目中的4A。”

羽生昨天接受奥运前冠军荒川静香采访时，一度流露出了内心脆弱的一面。日本广播协会解说称：羽生的奥运会之旅已经结束，但他坚守了冠军的自尊，还有儿时的承诺。”

中国网民的温柔

昨天比赛结束后，三条关于羽生的话题冲上微博热搜前十，一条关于他挑战4A的话题两小时内吸引3亿次阅读。

羽生结弦昨天赛后落泪。（法新社）

“辛苦了！永远的王者！”“你决定跳4A的时候，你就是冠军。”“好好休息，不要这么累了。你永远会是我们的王”——各种鼓励、赞美之词涌现。极少质疑讽刺的声音很快被其他网民怒怼。

中国著名解说员黄健翔在个人微博中写道：“羽生结弦这样的人，对于一个项目而言，就是上天的恩赐。他所不能完成的，都是全世界观众的遗憾。”

此外，中国媒体对羽生也极为友善，各大媒体推出赞美羽生的文章。新华网还发羽生与中国选手金博洋同框照片并写道：“为金博洋鼓劲，为羽生结弦加油。”

央视解说员陈滢昨天给羽生极高且唯美的评价：“守一座守不住的城，打一场打不赢的仗，把自己所有的荣耀，所有的辉煌放在历史的车轮之下。旗帜凛然，短节目失利，落后第一名18分，他笑着接受采访时说，自己是不是被冰讨厌了？这种淡然何尝不是另一种的王者风范。天意终究难参，假若登顶成憾 ，与君共添青史几传，成败也当笑看。”

中国外交部发言人华春莹昨晚在推特上用日文为羽生结弦打气。（推特截图）

中国外交部发言人华春莹昨晚用日文发推特给羽生打气：“拼尽全力，超越自己，以更好的自己作为目标。正因为践行奥林匹克精神，所以羽生结弦受到了很多中国人的喜爱。”

因疫情关系北京冬奥会不公开销售比赛门票，华春莹去年10月2日也发推文，对不能到京观赛的羽生迷说，把现场加油的工作“交给我们吧！”

值得一提的是，羽生不只在中国受欢迎，他的粉丝遍布各地。北京冬奥会9日在微博上发文说，收到世界各地粉丝给羽生寄来“爱的明信片”上万封。

相比之下，得了金牌的华裔美国选手陈巍，却没有受到如此待遇。在微博上还有不少对他的讥讽调侃之词。

羽生结弦收到世界各地粉丝寄来的上万封“爱的明信片”。（北京冬奥会微博）

水平、高颜、人格拉满

羽生受欢迎的原因有很多。在中国社交媒体上，不少网民说他长得英俊、可爱。对外表的评价纯属个人主观偏好，但羽生在花样滑雪上的硬实力是国际公认的。

不少羽生的女粉丝昨天无法现场观赛，他们在场馆外为偶像打气，通过手机看比赛直播。（法新社）

羽生分别在2014与2018年两度获得冬奥金牌，是时隔66年继迪克·巴顿后获得奥运两连霸的选手。他同时获得两届世界花样滑冰锦标赛金牌、四届国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛总决赛金牌和一届四大洲花样滑冰锦标赛金牌。

他也是花滑史上首位男子单人滑青年组和成年组主要赛事全满贯得主，也是国际滑冰联盟裁判系统2004年取代了原有的6.0评分系统后，至2018年7月1日采用新的计分规则前，成年组短节目、自由滑、总分的世界纪录保持者。他目前已19次打破短节目、自由滑及总分的世界纪录。

羽生结弦不仅颜值高，花样滑雪的技术也极为精湛。多年来斩获各项国际大奖。（法新社）

对中国态度友善

如果说，技术、颜值、人格皆优令羽生在中国有一部分粉丝，他对中国的友善态度则进一步扩大了这个粉丝群。

2014年，羽生在上海参赛，在热身时意外与中国选手猛烈相撞，血染赛场。羽生选择继续比赛，而且还主动关心受伤的中国选手，查看对方伤势。他展现出坚韧不拔的毅力与对中国选手的关怀令不少人钦佩。

在三年后的赫尔辛基世锦赛颁奖礼上，羽生发现中国选手金博洋举起的国旗在摄影师的角度中是反的。于是滑到他身边，小心翼翼地帮忙摆正中国国旗。此举感动了不少中国网民。

2017年赫尔辛基世锦赛颁奖礼上，羽生发现中国选手金博洋举起的国旗在摄影师的角度中是反的。于是滑到他身边，小心翼翼地帮忙摆正中国国旗。（互联网）

羽生曾在访问中说他很喜欢中国，也尝试用中文与粉丝沟通，甚至多次对中国选手说“加油！”

这不禁令人想起另一名日本运动员——退役乒乓球员福原爱。她的中文能力不俗，甚至能够自由切换东北话和台湾腔，加上对中国态度友善，同样有不少中国粉丝。

对于一名日本运动员，光靠技术是难以吸引太多中国粉丝的。在东京奥运上表现突出的伊藤美诚的待遇就与羽生有着天壤之别。或许，极高的人格魅力，以及对中国的友善态度，是受到中国民众“团宠”必不可少的元素。