中国留学生被打 韩警方称无关冬奥判罚

对于有中国留学生在韩国遭到攻击事件，韩国警方认为，案件与北京冬奥判罚引发的反华情绪没有太大关系。

据韩联社报道，韩国釜山警方2月9日接到报案称一名中国留学生被两名韩国男子当街殴打。

据报道，有人报警称，2月9日晚8点50分许，20多岁的中国籍留学生A某在釜山市南区的大渊洞街头，遭30多岁的韩国籍男子B某等两人殴打。警方将两名施暴者带回派出所讯问。

报道还说，事发后，疑为A某挨打的视频在中国社交媒体平台微博上广泛传播，贴文称中国人因北京冬奥会在韩被打。

韩国警方认为，案件与冬奥判罚引发的反华情绪并无太大关系，只是因走路时撞肩引发的争执。警方还称，加害人没有专门针对中国人施暴，将传唤加害人进一步了解情况。

名为孙世曼的中国微博网友9日发帖称，一名在釜山的中国留学生在楼下吸烟时，因为讲中国话被听见，遭到两名韩国人无故辱骂殴打，期间还将该学生的头往墙上撞，造成该留学生头部和身体受伤。网帖还附上中国留学生头皮出血的照片。

网帖称，中国留学生在被围殴时没有还手，旁边有人录下证据。报警后，韩国警方还想大事化小，将事件定性为一般摩擦。

中国外交部领事保护中心前天（2月10日）下午在官方微博就此表态称，对此事件高度关注，中国驻釜山总领馆已联系当事人了解情况并提供积极协助，协调当地警方立案调查，并将持续跟进。

中国外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上也就事件作出回应说，对这件事‌‌高度关注。

‌‌赵立坚说，中国驻釜山总领馆已联系‌‌当事人‌‌了解情况，并提供积极协助，‌‌协调当地警方‌‌立案调查，也将持续跟进。‌‌他强调，将全力维护在海外的‌‌中国公民的合法权益‌‌和人身安全。