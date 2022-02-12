英国通过“与台湾关系合作”动议 中国驻英使馆：勿在台湾问题上“玩火”

针对英国议会下议院通过“英国与台湾关系与合作”动议，声称英国应与台湾加强经贸关系，深化安全合作，并支持台得到更多国际承认，中国驻英国使馆发言人昨天发声明强烈谴责个别英国议员在涉台问题上的错误言行，并奉劝英国有关议员停止反华政治操弄，停止干涉中国内政，不要在台湾问题上“玩火”。

根据中国驻英国使馆网站发布的声明，发言人以问答形式回应说，坚决反对英国下议院通过鼓吹提升英台关系的上述动议，强烈谴责个别英国议员在涉台问题上的错误言行。

发言人说，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则是国际社会的普遍共识和公认的国际关系准则，也是中国同包括英国在内的世界各国建立和发展外交关系的重要前提和政治基础。台湾问题纯属中国内政，事关中国的核心利益，不容任何外来干涉。任何人都不要低估中国人民捍卫国家领土主权的坚强决心、坚定意志和强大能力。

发言人还说，当前台海和平稳定的最大威胁，是台湾民进党当局与外部势力加紧勾连，不断进行“台独”分裂活动。中国人民解放军在台海地区开展的活动，是针对台海安全形势和维护国家主权安全需要采取的必要行动，是对外部势力干涉和“台独”势力挑衅的严正回应。

发言人最后奉劝英国有关议员停止反华政治操弄，停止干涉中国内政，不要在台湾问题上“玩火”。同时敦促英国政府恪守一个中国原则，不与台进行任何形式的官方往来，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号，妥善处理涉台问题，以免给中英关系制造新的障碍。