据报中央将派大量人员及流动车赴港扩检

香港疫情严峻，目前已在深圳的香港政务司司长李家超与多名部门首长代表今天（12日）上午将与港澳办、国家卫健委等代表及专家开会，共同探究和制定大陆支持香港抗疫措施等。据悉，港府将向大陆争取借调大量检测人员及流动检测车赴港，助提升当地每日检测量，并援助在港再兴建隔离及医疗设施等。

根据香港政府新闻网消息，代表团将会就香港目前疫情形势、大陆支持香港的抗疫措施，以及保障大陆供港物资等的事宜，与港澳办、国家卫健委、国家疾控局、广东省政府，以及深圳市政府的代表和专家交流意见。香港运输及房屋局局长陈帆、食物及卫生局局长陈肇始、政制及内地事务局局长曾国卫、保安局局长邓炳强，以及卫生署、食环署及民政事务总署等相关部门代表，亦会出席。

根据《星岛日报》引述消息人士透露，港府将在会上向大陆争取派大量检测人员及借调流动检测车赴港支援，协助进一步提升香港每日检测量，如派赴港的人员越多，检测量就可以翻几番，检测市民不用再排长龙；此外，港府并寻求援助在香港兴建类似港版“火神山”医院的隔离及医疗设施，避免病人“滞留”家中，做成交叉感染等。据了解，在会议结束后，李家超会尽快公布最新消息，望有关支援措施落实，可达成“动态清零”目标。

另一接近政府消息人士透露，近日先后与大陆相关人士沟通，直言大陆过往打击疫情的主要方法，大致在指定地方进行局部封区，然后再进行大规模检测，当中疫情重灾区沿用传统单管式检测，但远离疫情重灾区的地方则采用混样测试，以加快效率。消息人士相信港府与大陆方面的会议，将会就香港局部封区等议案进行讨论，同时亦会就大规模检测的方式，例如混样测试等方法进行仔细商讨。