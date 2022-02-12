港媒：4岁男童猝死 冠病初检阳性

香港元朗一名4岁男童昨天（2月11日）凌晨在村屋寓所内呕吐后晕倒，送往博爱医院抢救后不治。消息称，该男童周三（9日）已开始发烧，其鼻咽分泌物亦对冠病病毒呈阳性，病毒量高，该名儿童料是香港首名染疫死亡的儿童。

根据香港01新闻报道，猝逝男童母亲昨天凌晨报案指，男童在其大棠路南坑村的寓所内呕吐后昏迷，拍叫亦无反应，救护人员接报到场后，发现该男童呼吸脉搏疲弱，施救后随即送往博爱医院治理，但抵达医院后证实不治。据悉，该男童无长期病患，近日曾呕吐及发烧。

消息指，该男童死后为他抽取的鼻咽分泌物对病毒呈阳性，Ct值为20，即病毒量高。他自本周三（9日）开始发烧，昨日凌晨曾呕吐，至半夜3时半被发现在屋内昏迷。

博爱医院回复查询时说，男童清晨3时半左右，经救护车送抵博爱医院急症室，当时已经没有呼吸心跳，医护人员为男童抢救并注射强心药，男童延至清晨4时16分证实不治。医护人员为男童抽取样本进行化验，证实对病毒呈初步阳性。个案已转交死因裁判官跟进，博爱医院正与卫生防护中心跟进，并进行感染控制追踪。

自冠病疫情爆发以来，香港累计有221名感染者去世，但绝大部分为长者，此前没有儿童染病死亡个案，前四波疫情最年轻死者为一名39岁男子，为香港首名染疫死者，之后还有一名42岁妇人不治及一名49岁男子死亡。