陈小江已任中共中央统战部常务副部长

中共中央统战部网站更新显示，任职一年多的中央统战部副部长、国家民族事务委员会主任、党组书记陈小江已升任中央统战部分管日常工作的副部长，接替66岁的张裔炯。

综合澎湃新闻、北京青年报及旗下公号“政知圈”报道，60岁的陈小江是浙江龙游人，1984年8月参加工作，1983年1月入党，武汉水利电力学院电力工程系电力系统及其自动化专业毕业，大学学历，高级编辑。

陈小江曾在媒体工作多年。1984年，陈小江从武汉水利电力学院毕业后进入中国电力报社做编辑工作。1986到1989年，陈小江在中国水利电力报社先后担任电力室编辑、副主任，总编室副主任。1989起陈小江历任中国水利报社总编室主任、中国水利报社总编辑（副局级）等职，1995年出任中国水利报社社长兼总编辑，1996年任中国水利报社社长、党委书记。

1998年，陈小江担任水利部直属机关党委常务副书记，还兼任中国水利报社社长、党委书记职务。2000年，他卸任中国水利报社社长、党委书记。

2008年3月，陈小江进入水利系统，担任水利部办公厅主任，2009年1月任水利部党组成员兼办公厅主任。2011年3月陈小江任黄河水利委员会主任、党组书记。

2015年7月，他从水利系统调任纪检监察系统，任中共中央纪委宣传部部长（副部长级）。2016年1月，在十八届中央纪委六次全会闭幕后，中央纪委首次就纪委全会召开发布会，陈小江出席。

2016年4月，陈小江首次履新地方，调任辽宁省委常委、省纪委书记。

当时，辽宁因拉票贿选案成为全国焦点。在陈小江“空降”辽宁前后，辽宁省委原书记王珉、辽宁省人大常委会副主任王阳、辽宁政法委原书记苏宏章等接连落马。

在辽宁任职一年后，陈小江2017年4月重回中央，任监察部副部长，同年10月任中央纪委副书记、监察部副部长，2018年3月机构改革后任中央纪委副书记、国家监委副主任。

2020年12月26日，十三届全国人大常委会第二十四次会议经表决决定，任命陈小江为国家民族事务委员会主任，他也是国家民委66年来首位汉族主任。同日，国家民委官网“委领导”栏目更新信息显示，陈小江同时担任中央统战部副部长。

有分析认为，陈小江履新国家民委主任后，除了西方对新疆的问题干涉之外，其余的少数民族地区都没有出现相应的民族问题，被认为这是他上任这一年多来的成效。今年下半年中共二十大各个领域即将重新布局人事之际，年龄未满60岁的陈小江仕途“还是非常看好的”。