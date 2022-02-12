内蒙古粮储局原局长张天喜等三人被查

内蒙古纪委监委网站昨（11日）晚接连通报，自治区粮食和物资储备局原党组书记、局长张天喜、内蒙古白塔国家粮食储备中转库有限公司执行董事、经理樊俊祯和内蒙古自治区储备粮管理有限公司法定代表人李建清三名粮食系统干部被查。

根据内蒙古纪委监委网站的通报，61岁的张天喜是中共党员，在职研究生学历，1982年7月参加工作。

他先后担任过内蒙古自治区粮油购销储运公司科员、副科长、科长；内蒙古自治区商业厅人事处主任科员、粮食综合处副处长、综合计划处副处长、综合计划处处长；内蒙古自治区粮食局办公室主任、副巡视员、总经济师、党组成员；内蒙古自治区发改委党组成员，内蒙古自治区粮食局党组书记、局长；内蒙古自治区发改委党组成员，内蒙古自治区粮食和物资储备局党组书记、局长。公开资料显示，张天喜于去年8月前后退休。

另外，58岁的樊俊祯大学学历，中共党员，历任内蒙古呼和浩特白塔国家粮食储备中转库副科长、科长、副主任、主任，内蒙古蒙粮粮油股份有限公司董事、副总经理、代总经理、董事长，内蒙古白塔国家粮食储备中转库有限公司执行董事、经理。

同日被查的还有60岁的李建清，研究生学历，中共党员，历任内蒙古粮油购销储运公司业务部经理，内蒙古商务厅驻北京联络处副主任，内蒙古粮油购销储运公司副总经理，北京蒙丰粮油贸易商社经理，内蒙古自治区粮食局驻北京联络处副主任、主任，内蒙古自治区粮油信息中心主任，内蒙古金良直属粮库主任，内蒙古国瑞粮食批发交易有限公司董事长兼总经理，内蒙古自治区储备粮管理有限公司法定代表人。

值得注意的是，根据内蒙古纪委监委网站上月发布消息，自治区党委巡视组上月24日刚刚向自治区粮食和物资储备局党组、内蒙古白塔国家粮食储备中转库有限公司以及内蒙古自治区储备粮管理有限公司反馈了巡视情况。

相关反馈称，自治区粮食和物资储备局党组贯彻粮食安全重大决策部署不扎实，落实中共中央总书记习近平关于粮食安全重要指示批示精神行动缓慢，粮食储备布局不合理，国有粮企主渠道作用弱化、应急成品粮储备缺口较大，发挥服务保障粮食安全作用不够充分等问题。

同时，内蒙古白塔国家粮食储备中转库有限公司党的领导弱化、党的建设缺失，践行“两个维护”有偏差，政治意识淡薄、规矩意识不强；粮食收购环节问题突出，“转圈粮”问题时有发生，存在粮款私存、政策性粮食账务管理不规范等问题； 反馈还批评，内蒙古自治区储备粮管理有限公司贯彻中共理论路线方针政策和中共中央重大决策部署不到位，国企改革推进缓慢，管理运行不规范，国有资产经营管理不善，存在聚焦主责主业不够、随意支出收益资金等问题。

