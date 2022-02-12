国际劳工组织：新疆的劳动政策具歧视性

联合国下属机构国际劳动组织周四（10日）发表报告称，对中国在新疆采取的歧视性劳动政策表示深切关注，并呼吁中国政府将其劳动政策与全球标准接轨。

据路透社报道，国际劳动组织在周四发表的报告中称，委员会对许多国家和地区的政策和法规文件中的政策倾向表示深切关注，因此要求这些国家和地区政府审查并消除其政策的歧视和排斥性。

具体而言，该委员会要求中国废除在新疆采取“对企业和工会施加去极端化责任”的规定，并修改政治再教育规定。

在报告中，国际劳动组织委员会还审查了国际工会联合会的一些指控，包括指控中国政府在新疆“广泛采取系统性强迫劳动计划”。国际工会联合会称这违反了就业政策公约。

一名国际劳工组织官员透露，中国的这些涉嫌违规的行为将在6月的一次重要会议上被提出，之后将可能提出正式投诉，并成立调查委员会对此展开调查。

对此，中国政府回应称，报告中的指控不真实且存在政治动机。

中国驻日内瓦外交使团在推特上发文称，中国作为国际劳工组织成员国，致力于尊重、促进和实现包括维吾尔族在内的中国少数民族群体，充分获得生产性和自由选择的就业和体面的工作。帖文还补充道，美国此前也与国际劳工组织委员会就其劳动政策发生冲突。

美国和英国则对该委员会的调查结果表达欢迎，并呼吁北京采取必要的措施。

路透社分析称，在北京主办北京冬奥会的敏感时期，这份报告的发布或将加剧中美地缘政治的紧张关系。