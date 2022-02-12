许树昌认同香港疫情下月才至最高峰

香港政府专家顾问、中大呼吸系统科讲座教授许树昌今天说，香港近期感染冠病个案持续上升，不少是源头不明，他引述一些流行病学专家估计疫情到了下月才到爆发最高峰称，这种说法也属合理。他说，香港居住环境拥挤，住宅未必有多个独立洗手间，患者居家隔离并不理想。

根据《星岛日报》报道，许树昌出席电台节目时说，香港个案会否再上升，是与收紧社交距离措施“拔河”，目前病毒即时传播率为2.3，较没有任何措施介入的7至8，显示措施是正在发生作用 。他说，根据新加坡的数据，长者如果接种疫苗，感染后死亡率可大大减低，例如80岁以上，没打针死亡率为21%，打了针只是3%。

许树昌呼吁，如果市民快速测试呈阳性，不要搭乘德士往急症室，急症室已无法负荷，家人应协助去取深喉唾液样本瓶，如果验出阳性，要等待安排入院，期间若与家人同住，双方都要戴好口罩，分开吃饭，若共用洗手间，用完后要先消毒，家人亦要做检测。

许树昌指，香港居住环境拥挤，若在这种环境下居家隔离的确不理想，呼吁要向U型隔气管注水、关闭靠天井的窗户，但要打开其他窗保持家居空气流通等，避免病毒垂直或横向传播。

香港大学医学院此前推算指出，如果疫情按目前情况发展，将会在三月达到高峰，到时候将会每日新增约2.8万起病例，并认为封城是最好的做法。

许树昌说，若社交距离措施收紧后发挥不到效果，下一步就要将疫苗通行证扩展至公共交通，如确诊数字仍以4至5位数增长，导致公立医院、检疫中心、亚博馆社区治疗设施，以及检疫酒店饱和，封城将会是最后可以考虑的手段。

许树昌指，因香港人口稠密，若采取封城，须确保食品物资供应，市民如要外出看医生，亦要保留弹性，并确保能够监管市民不会偷走外出，认为封城禁足在香港有很大挑战，亦需有很多支援。

此外，香港劳工及福利局局长罗致光在电台节目中说，当地每天有约10家养老院出现确诊或初步确诊个案，主要是职员，而院舍接种率只有21%至23%，整体情况令人担忧。

罗致光说，前日（10日）的数据显示，有约3000至4000名院舍内长者正轮候打针，由于全港有1000家安老或残疾人士院舍，相当分散，打针的物流程序并不简易，最大挑战是疫情发展快速，需在短时间内为数量庞大的院舍长者接种。他呼吁私家医生订立优先次序，“以生命作为优次”，抽时间到院舍协助为长者做打针前的评估及接种疫苗。

