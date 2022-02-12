中国最高检对国家粮食局原副局长徐鸣决定逮捕

中国最高人民检察院以涉嫌受贿罪、利用影响力受贿罪对原中国国家粮食局党组成员、副局长徐鸣作出逮捕决定。

根据“最高人民检察院”微信公号今天发布的消息，徐鸣涉嫌受贿、利用影响力受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。该案正在进一步办理中。

中共中央纪委国家监委今年1月24日同时发布三名落马高官被处理的消息，徐鸣是其中之一，另外两名落马高官原中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席蔡鄂生和最高人民法院审判委员会原委员、执行局原局长孟祥已于前天（10日）被宣布逮捕决定。

中纪委在1月24日的通报中说，徐鸣对中共不忠诚，妄议党中央大政方针，为追逐个人名利多方算计，大搞权力寻租，并非法收受巨额财物。

通报还说，徐鸣热衷迷信活动，不按规定报告个人有关事项；利用职务影响为其子经营活动谋取利益；道德败坏，构成严重职务违法并涉嫌受贿、利用影响力受贿犯罪，对徐鸣作出开除党籍的决定。

今年64岁的徐鸣早年在军队服役，转业后到国务院部委工作，曾任国家经贸委对外经济协调司副司长，2003年官方组建商务部，徐鸣所在的国家经贸委对外经济协调司并入商务部，徐鸣出任商务部市场体系建设司副司长。 薄熙来入主商务部后，徐鸣升任商务部市场体系建设司司长，后又担任商务部政策研究室主任、综合司司长，成为薄熙来的得力助手。

2008年4月，已是中共政治局委员、重庆市委书记的薄熙来将徐鸣从商务部调任重庆市委副秘书长、研究室主任，徐鸣由此成为薄熙来的“大秘书”。2010年，徐鸣升任中共重庆市委常委、秘书长，跻身副部级高官。

2011年底，徐鸣出任中共重庆两江新区党工委书记、管委会主任。2012年4月，官方宣布对薄熙来立案调查，徐鸣并未立即受薄熙来案的影响，继续担任两江新区党工委书记、管委会主任。2013年3月，徐鸣被降级使用，出任国家粮食局副局长直至退休。