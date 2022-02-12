台中禁止校园营养午餐使用福岛食品

台湾政府将开放日本福岛五县食品，台中市教育局称，为保障学童食安，将要求校园禁止在营养午餐中使用来自福岛五县市的食材。

据《联合报》等台媒报道，台中市长卢秀燕2月9日祭出维护台中食安四大作为，包括要求教育局在2月11日开学日前审视营养午餐供应契约，把可能造成疑虑的食材排除在外。

根据台中市政府昨天（2月11日）于官网发布的公告称，台中市教育局将要求修改校园营养午餐契约，禁止使用来自福岛五县市的食材，有健康疑虑的食品不得进入校园。

教育局称，经与校园营养午餐供应商开会，决定要捍卫学童食安，比照莱猪进口，要求各校修改午餐契约，严格执行上述要求，违规者将被记点20点、解除契约。教育局也称，校园午餐应优先使用台湾产可溯源食材，

不过，教育局补充道，福岛相关食材制成的副产品、调味料，仍可纳入午餐食材。

教育局长杨振昇说，政府陆续开放莱猪、福岛食品，为确保学童不会吃到有碍健康食品，当局才决定禁止莱剂肉品、福岛食品食材进入校园营养午餐。此外，符合规定者协助申请中央奖励金。

根据统计，去年9至12月台中市学校午餐台湾产可溯源食材使用率六都第一。

另外，针对国民党党主席朱立伦昨天（11日）在面簿发文称，营养午餐食材仍有7%非台湾产，教育部今天说，根据《学校卫生法》，食材须采用中央农业主管机关认证的在地优良产品，教育部在学校午餐契约范本也明订，食材采购要配合台湾产可溯源食材政策，优先采用具“3章1Q”标示食材。