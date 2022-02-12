被问“蓝白合” 朱立伦吁在野势力团结取胜

台湾在野国民党党主席朱立伦今天（2月12日）被问及如何看待“蓝白合”时，他呼吁在野势力应该团结，彼此协调合作，才能取得更多胜利。

所谓“蓝白合”，即促成国民党和台湾另一在野党民众党的政党合作。国民党台北市议员王鸿薇认为，在民进党持续全面执政的压力下，蓝白两党合作是必然趋势。

据台湾《自由时报》报道，朱立伦今天早上到台北市议会出席“中正奖学金颁奖典礼”时作出以上表示。他说，台湾不能一党独大，更不能民主独裁，只有在野党团结在一起，在更多的议题上合作，才能取得更多胜利，这也是所有在野力量和民众重要的心声。

针对蓝营执政的云林县、宜兰县、彰化县、嘉义市去年公投不同意票数皆大于同意票，朱立伦称，国民党需要把县政工作做好，以赢得更多市民和县民肯定，但民进党一定会不择手段，以各种方式抹黑，攻击。

朱立伦续称，他相信国民党只要以正当选举方式，在每一个县市都会胜选。但面对民进党以违反民主的方式用恶意攻击、抹黑、造谣的方式，国民党每一位县市长都要严正以待，努力做好市政工作及严防民进党任何的攻击抹黑造谣。

他强调，国民党愿意让更多人才在各地表态，透过协调与征询了解，包括科学数据与地方分析，推出最好、最强的人选。他透露，接下来还会有选举策略会报以及提名机制。