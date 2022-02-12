美国拟恢复在所罗门群岛设大使馆以抗衡中国

美国政府一名高级官员今天（12日）透露，因应中国正寻求在印太地区建立军事关系，美国承诺为该地区投入更多外交和安全资源，包括在所罗门群岛设立大使馆。

据路透社报道，美国国务院一名官员说，美国国务卿布林肯昨天在墨尔本出席美日澳印四边安全对话（Quad）外长会议后，前往斐济进行访问并将宣布上述计划。布林肯将在当地与18位太平洋领导人举行虚拟峰会。

美国务院官员称，有非常明显的迹象表明，中国希望在印太地区建立军事关系。

路透社报道称，布林肯此次斐济之行是美国国务卿40多年来首次访问斐济。在布林肯斐济之行的前一天，美国总统拜登周五（2月11日）才公布印太战略报告，誓言要向印太地区投入更多外交和安全资源，以抵制被其指试图在印太地区扩大影响力的中国。这是拜登第一份区域战略报告。

所罗门群岛总理索加瓦雷在2019年与台湾断交，与中国大陆建交，但所国中央政府这一决定却引起马莱塔岛的强烈反弹，马莱塔省省长苏伊达尼（Daniel Suidani）指责总理索加瓦雷收受北京贿赂，“将外国人的利益置于所罗门群岛人的利益之上”。

来自马莱塔省的反政府暴乱者于去年11月发动骚乱，袭击首都霍尼亚拉，至少三人被杀，数十座建筑物被烧毁或被抢劫，唐人街被洗劫一空。

随后，中国大陆派遣六名警察联络官到所罗门群岛，为当地警察部队提供装备和培训。所罗门群岛政府在一份声明中说，中国大陆提供的装备包括盾牌、头盔、警棍和“其他非致命装备，进一步提高所罗门群岛警察应对未来威胁的能力”。

美国在1993年将其驻所罗门群岛外交机构降级，并关闭美国驻霍尼亚拉使馆。