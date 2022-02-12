台湾今年1月CPI年增率2.84% 通胀压力未除

台湾行政院主计总处昨天（11日）公布今年1月消费者物价指数（CPI）年增率为2.84%，连续六个月高于2%的通膨警戒线。

综合台湾《联合报》《自由时报》和中时新闻网报道，主计总处专门委员曹志弘说，台湾1月CPI较去年12月的2.62%再度反弹回升，若扣除蔬菜水果和能源后的核心CPI年增率更高达2.42%，创13年以来新高；若扣除春节因素，CPI和核心CPI仍很高，物价压力还是很大。

他分析称，物价压力持续上升，除了俄罗斯、乌克兰地缘政治紧张，推升油料费价格，国际油价在每桶90美元（121新元）高档震荡，水果、外食费、鸡蛋等价格也上涨，加上今年除夕在1月，个人服务费用因年节馈赠保母礼金而上涨28.21％，种种原因导致物价进一步上涨。

对于接下来物价走势，曹志弘认为，物价压力变大，但还没到全面性、持续性等符合通膨定义的阶段，会密切注意国际物价情势，并在2月底更新最新国内物价的预测走势。

若进一步观察1月重要民生物资CPI，年增率为2.93％，涨幅较去年底3.53％收敛，但仍属偏高水平，其中，鸡蛋涨幅也明显扩大至18.38％，创34个月以来最大涨幅，卫生纸的涨幅为3.33％。

台湾中华经济研究院院长张传章说，国际供应链恢復正常，最乐观仍须等到2022年底，尽管政府正采取物价抑制措施，但物价上涨来自国际原油、大宗物资价格续居高档，如果一直没办法下来，政府平抑物价也会很辛苦，毕竟台湾还是一个市场经济。

另据彭博社报道，中央大学经济系教授吴大任认为，随着全球央行跟进美国升息，将会影响全球总需求，加上供应链恢复正常等影响，今年下半年有望看到通胀缓和。