台外交部：持续强化台湾与美澳紧密关系

美澳外长会谈，重申台海和平稳定重要性；台湾外交部今天（12日）对此表示欢迎与诚挚感谢，并称，美澳都是台湾在印太区域重要朋友，也是理念相近伙伴，将在既有坚实基础上，持续与美澳等理念相近国家紧密合作。

据《自由时报》等台媒报道，外交部副发言人崔静麟今天下午称，对于双方在会中重申台湾海峡和平与稳定的重要性，外交部表示欢迎与诚挚感谢。

崔静麟称，今年来，包括1月6日“日澳元首（视讯）峰会”、1月20日“日法外交暨国防部长（2+2）会谈”、1月21日“美日元首（视讯）峰会”与“澳英外交暨国防部长（2+2）会谈”均一再重申，台海安全情势及维持台海和平与稳定的重要性，这已成为当今世界主要民主国家的高度共识及期盼。

崔静麟续称，在上述会谈中，双方肯定美澳同盟及Quad在解决区域挑战上所扮演的重要角色，并就“澳英美三方安全伙伴”（AUKUS）、中国大陆与俄罗斯对国际秩序的挑战、澳洲支持欧洲盟友的意愿、深化区域经济关系等议题交换意见。

美国国务卿布林肯昨天在澳洲访问，出席美、日、澳与印度四方安全对话（Quad）外长会议，并与各国外长双边会晤。与澳洲外长佩恩（Marise Payne）会谈时，双方讨论中国大陆与俄罗斯对国际秩序构成的挑战与深化区域经济合作，两人也重申台海和平稳定的重要性。

