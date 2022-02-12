台农委会主委称有望3月中旬后解决蛋荒

台湾北部地区发生“蛋荒”，台湾农委会主委陈吉仲今天（12日）说，透过建立鸡蛋稳定供销机制等措施，缺蛋危机可望在3月中旬后解决。

陈吉仲今天在面簿发文称，去年以来，国际玉米、大豆价格不断上涨，天气温差变化大导致产蛋率下降，冬季好发禽流感等因素，都造成鸡蛋产业（包括蛋种鸡、蛋中鸡、蛋鸡）生产成本上升，也使得鸡蛋产量不足。台湾人每天消费约2300万到2400万颗鸡蛋，目前不足约150万到200万颗。

面对鸡蛋产销问题，农委会提出七项短中长期措施，第一点是尊重市场机制，让市场每台斤上升2元（新台币，下同，约0.1新元），再给予蛋农每台斤3元的生产奖励，透过2+3的市场机制及奖励措施，增加蛋农增产诱因，市场每台斤上升2元，等同每颗蛋增加0.2角，一个家庭一天不到1元，也不至于增加消费者负担，生产奖励措施预定实施至2月底，再依蛋农建议采行更有效益的奖励机制。

其他措施包括补助蛋农购买蛋中鸡，每只奖励25元，鼓励蛋农更新鸡群，提高产蛋率；全力执行鸡蛋调度平台；全面协助稳定及掌握蛋种鸡及蛋中鸡数量；辅导鸡蛋产业建置冷链设备；建立鸡蛋稳定供销机制，3月将邀请鸡蛋产业团体和通路业者讨论；在产地新设洗选厂，并设置堆肥场解决禽粪问题，提升基础禽舍建设等，让鸡蛋产业永续。

陈吉仲说，在蛋农和通路业者一起努力下，可望在3月中旬后解决鸡蛋不足的问题，但更重要的是往后遇到类似问题，能让冬天时不再缺蛋，也解决蛋农长期问题，鸡蛋产业才能永续。