万科董事长称地产行业进入黑铁时代：要么死要么活 没有中间状态

中国地产巨头万科董事长郁亮在最近一次年会上说，他不再将房地产行业称作“白银时代”和“青铜时代”，而是“黑铁时代”。郁亮还说，今年是背水一战的一年，要么死、要么活，没有中间状态。

根据第一财经报道，一份名为《郁亮在万科2022年会上的总结发言》于昨晚（11日）流出。据了解，这是郁亮在2月9日万科内部召开的主题为“敢拼才会赢”的年会上的讲话稿。

郁亮称，2022年是万科破釜沉舟、背水一战的一年。万科常说五位一体变革，具体就是通过机制、文化把战略、组织、人串在一起。

针对房地产行业今年的走势，郁亮表示，第一个特征是进入缩表出清阶段，缩表出清就是去金融化。“今年是背水一战的一年，就是要么死、要么活，没有中间状态。能解决过去累积下来的包袱就有开始新征程的机会，包袱甩不掉就活不下去。”

在郁亮看来，今年经济工作会议提到的行业新发展模式，可以概括为一个中心三个基本点；一个中心，就是解决老百姓居住问题；三个基本点分别是房住不炒、租购并举和人—地—房的匹配。在一个中心三个基本点外，还有两个重大变化，一是市场分化会越来越明显，二是行业规模开始萎缩。

面对重大变化，万科也要做相应改变。比如投资方面，需要更高质量的投资，要由过去均匀、分散式的投资转为向市场表现更好、团队操盘能力得到证明的地方集约化投资。如果有些地方确实做不好，可能就要整建制撤销，收回番号。面对的项目越来越复杂，但越是复杂局面越要坚守各项纪律。

机制方面，郁亮表示，行业发展到今天已经没有足够的金钱激励，我们无法给出超过别人的金钱激励，而且只为了金钱激励的人也不适合在黑铁时代的行业中工作。万科能提供的机制是事业的舞台、发展的机会，而不是单纯的给钱。

在组织方面，郁亮说，一是要将类似投拓、产品团队进行一盘棋建设，面对激烈竞争，要集中资源和精力。二是面对业务此消彼长，必然要伴随着组织适配调整。三是行业到了黑铁时代，公司的收入、福利、补贴等都要建立新的锚定点，与黑铁时代相适应。四是在 10% 左右微利的行业现状下，万科要进行流程再造，层层转包的方式不再可行。

郁亮在这次会议上再度重申“节衣缩食、战时氛围”。他谈到，首先万科是在背水一战的情况下开展工作，一切工作都围绕打仗进行，围绕止跌回稳提升、缩表出清和“长肌肉”三项主要任务展开，与之无关的工作都放在次要位置。第二，要强绩效。只能以输赢论英雄，只能从打赢仗的队伍里选拔干部。第三，管理人员都要全部下沉，身先士卒。第四，在文化方面一定要纪律严明。纪律严明不只是令行禁止的问题，包括投资纪律、各项底线纪律都要牢牢坚守。第五，省吃俭用、减少浪费、营造节表缩食的战时氛围。

为了有效营造万科上下的“节衣缩食、战时氛围”，郁亮还自爆：“我助理给我定机票的时候是不会买头等舱的，如果有时间接近的航班也会哪班便宜买哪班，能省多少钱不是最重要的，传达的信号很重要。”